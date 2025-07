Ik vergeleek drie zakelijke headsets van Logitech met een onverwacht resultaat

Zakelijke headsets zijn er in verschillende vormen en maten, en er zijn dan ook duizenden headsets op de markt. Er is voor ieder wat wils. We hebben eerder zakelijke headsets gereviewed zoals de Poly Voyager Surround 80 UC en headsets die niet mis zouden staan in zakelijke sferen (en die je ook vaak genoeg ziet) zoals de nieuwe Sony WH-1000XM6, maar nu gaan we een aantal modellen van één merk vergelijken.



Logitech heeft een groot aantal aan B2B-modellen maar voor deze vergelijking focussen we ons op drie modellen die qua functies, draagcomfort en pasvorm flink van elkaar verschillen: de Zone Wireless 2, Zone Vibe Wireless en Zone True Wireless.



Ik testte ze allemaal in verschillende werkomgevingen (thuis, onderweg en op kantoor) om te kijken welk model het beste past bij jouw werkstijl.

Logitech Zone Vibe Wireless

De Zone Vibe Wireless is de meest toegankelijke van de drie headsets. Deze headset voelt extreem licht aan, want dankzij het gewicht van slechts 185 gram vergeet je soms dat je hem draagt. De Zone Vibe Wireless doet mij van alle drie B2B-headsets nog het meest denken aan een traditionele headset, en dan vooral op een gaming headset.



Logitech mikt hier duidelijk op comfort: de zachte oorkussens en flexibele hoofdband zorgen voor een goede pasvorm, ook bij langdurig gebruik. De geluidskwaliteit is goed, vooral voor meetings, podcasts en muziek.

De headset sluit het omgevingsgeluid een beetje af, ondanks het ontbreken van actieve ruisonderdrukking (ANC). Het is een licht materiaal waardoor je er veel doorheen hoort, dus het is geen headset voor een drukke kantooromgeving. Dit is meer iets voor het thuiskantoor. Wel heeft de Vibe een noise cancelling-microfoon die omgevingslawaai bij calls aanzienlijk dempt.

Dit is het type headset die ik zou gebruiken als flexwerker die vaak wisselt tussen kantoordagen en werkdagen thuis. Je stopt de Zone Vibe Wireless makkelijk in de lichte draaghoes en die kan dan in je tas.

Logitech Zone Wireless 2

Van alle Logitech-producten die ik heb getest, is de Zone Wireless 2 de meest professionele van het stel. Het betreft een on-ear model met ANC, een sterke ingebouwde microfoon en verrassend indrukwekkend geluid, zowel voor calls, meetings als muziek. De headset ondersteunt multipoint Bluetooth, waardoor je snel kunt schakelen tussen laptop en smartphone. Zelf ben ik geen fan van on-ear koptelefoons, maar het zit wel erg comfortabel.

Wat opvalt is hoe subtiel het ontwerp is: geen grote bochten of opvallende kleuren, maar een strak profiel dat perfect past in een zakelijke setting. Tijdens meetings over Teams en Zoom komt de stemkwaliteit bijzonder helder over en dankzij de ANC kun je je ook in een drukke kantoortuin goed focussen.

Daarnaast ondersteunt de Zone Wireless 2 Bluetooth én Logi Bolt (Logitechs eigen draadloze usb-ontvanger), vooral op zakelijk gebied is dit erg handig voor IT-beheer.

Logitech Zone True Wireless

Wie liever geen headset over z’n hoofd draagt, kan terecht bij de Zone True Wireless. Dit zijn Logitechs zakelijke oordopjes, verpakt in een compacte en stijlvolle case. Ze bieden actieve ruisonderdrukking, een ambient modus voor wanneer je toch wat van je omgeving wil horen, en hebben een IP68-rating.

Qua geluid doen ze het verrassend goed voor zakelijke earbuds. Muziek klinkt helder en gebalanceerd, en je stem blijft kraaknet tijdens videovergaderingen. Ze werken vlekkeloos samen met Microsoft Teams, Google Meet en Zoom, en kunnen met meerdere apparaten tegelijk verbonden zijn.

Wel goed om te weten: de oortjes zijn behoorlijk aan de grote kant. Ze steken een beetje uit je oor en voelen minder klein en compact aan dan sommige andere modellen. Of ze echt comfortabel blijven bij langdurig gebruik, hangt dus sterk af van jouw voorkeuren. Maar qua draagbaarheid en discreet ontwerp zijn deze oortjes zonder twijfel de meest flexibele van de drie.

Prijs en beschikbaarheid

Alle drie de headsets van Logitech zijn duidelijk gericht op de zakelijke markt, en dat merk je ook aan het prijskaartje. De Logitech Zone Vibe Wireless is de meest betaalbare van de drie met een prijs die schommelt rond de 130 euro, afhankelijk van de verkoper. De Zone True Wireless oordopjes zitten daar een stuk boven, met een richtprijs van 349 euro, maar momenteel is die bij Logitech zelf in de aanbieding voor bijna de helft van de prijs. De Zone Wireless 2 is het meest premium model van de drie en daar betaal je ook voor. Je betaalt zo'n 359,99 euro op de website van Logitech zelf, maar bij bol is die momenteel 255 euro.

Ze zijn rechtstreeks te koop via Logitech of via zakelijke IT-resellers en in sommige gevallen ook beschikbaar via grotere webwinkels. Aangezien deze producten specifiek voor professionele toepassingen ontworpen zijn, bieden veel bedrijven ze ook aan via IT-leveranciers of leaseconstructies.

Je betaalt ten slotte niet alleen voor geluidskwaliteit, maar ook voor betrouwbaarheid, compatibiliteit met zakelijke software en ondersteuning op de werkvloer.