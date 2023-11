De Poly Voyager Surround 80 UC is de nieuwste headset van Poly, onderdeel van HP's portfolio van hybride werkoplossingen. Deze noise-cancelling headset is gemaakt voor het gebruik in drukke kantooromgevingen en daar komt hij ook het beste tot zijn recht. Hij is zelfs gecertificeerd om te gebruiken met Microsoft Teams. De geluidskwaliteit is prima, en de noise-cancelling acceptabel, maar voor het bedrag dat je hiervoor moet neertellen, verwacht je toch iets meer.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De beste Poly Voyager Surround 80 UC deals van vandaag € 334,82 Bekijken

Poly Voyager Surround 80 UC: review in een notendop

De Poly Voyager Surround 80 UC is een goede noise-cancelling koptelefoon voor op het kantoor. Hij is gemakkelijk in gebruik en voelt comfortabel aan ook al had ik in het begin mijn twijfels over de hoofdband. De padding op de band had iets dikker gemogen, maar tenzij je een hele kantoordag deze headset op hebt, zal je daar niet veel last van hebben.

Er zitten ook een paar handige functies in de koptelefoon verwerkt. Zo zijn er twee transparantiemodi: een voor omgevingsgeluiden en een specifiek voor spraak. Je kan eenvoudig tussen de modi wisselen met de rode actieknop op de headset. Daarnaast is de noise-cancelling technologie acceptabel, maar het had wel iets beter gemogen voor deze prijs. Of misschien heb ik wel erg luide collega's, maar zelfs met muziek op kan ik sommige mensen nog horen.

Ook heb je een batterijduur van 24 uur als je naar muziek luistert, of tot 21 uur in meetings. Dit is goed genoeg aangezien er genoeg tijd tussen oplaadbeurten zat, en je kan de headset ook gewoon bedraad gebruiken als je hem ondertussen wilt opladen. De microfoon is erg sterk, vooral gezien het feit dat die ingebouwd is en niet uitsteekt.

De app (op zowel smartphone als pc) doet zijn werk en de headset wordt geleverd met een fijne case met een speciaal mesh zakje voor de kabels en connectors. Uiteindelijk betekent dit dat de Poly Voyager Surround 80 UC een prima koptelefoon is voor op kantoor, maar de noise-cancelling die niet perfect is en de verrassend vieze afwerking (er zitten rare metaalvlekken op die ik ook heb gezien in andere reviews online) is jammer voor een koptelefoon die meer dan 300 euro kost.



Voor dat geld heb je ook de uitstekende Bose Noise Cancelling Headphones 700 of de Sony WH-1000XM5 of zelfs zijn oudere broer, de Sony WH-1000XM4.

Poly Voyager Surround 80 UC review: prijs en releasedatum

Vanaf 300 euro

Nu beschikbaar

De Poly Voyager Surround 80 UC is in juni van 2023 gelanceerd. De koptelefoon is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 339 euro, maar de koptelefoon kan ook voor iets minder (of heel veel meer) worden aangeboden online en bij verschillende retailers. Sommige kantoorspecialisten willen nog wel eens een premium prijsje rekenen voor een koptelefoon die van zichzelf al behoorlijk duur is.

Met een adviesprijs van ruim 300 euro bevindt de Poly Voyager Surround 80 UC zich in de premium sector en voor dat geld is er veel concurrentie die high-end prestaties bieden voor die prijs of zelfs minder. De grootste concurrent is zonder meer de Bose Noise Cancelling Headphones 700 die bijna net zo duur is en eigenlijk een stuk beter.

De Sony WH-1000XM4, die nog altijd de lijst aanvoert in onze koopgids van beste noise-cancelling koptelefoons, komt onder meer met DSEE Extreme-audio upscaling en ondersteuning voor LDAC, terwijl de NC 700 een equalizer en aanpasbare noise-cancelling aanbiedt.

Prijs-kwaliteit: 2,5/5

Poly Voyager Surround 80 UC review: design

(Image credit: Future)

Standaard design

Comfortabel

Rare afwerking

Poly heeft voor een vrij standaard en ingetogen design gekozen voor de Voyager Surround 80 UC. Het past hoe dan ook perfect op een kantoor.



De buitenkant van de koptelefoon ziet er degelijk uit met een bijna nepleren dun laagje bovenop de hoofdband en onderaan de hoofdband zit een schuimen padding die verrassend comfortabel is ondanks dat het niet heel erg comfortabel oogt. Had het dikker gemogen? Ja, natuurlijk, maar de hoeveelheid nu is blijkbaar prima genoeg.



De schuimen kussentjes kunnen gedraaid worden zodat je de koptelefoon plat op de tafel kan leggen, en zo past die ook netjes in de bijbehorende case. De oorkussens zitten wederom goed.

Aan de zijkant van de rechteroorschelp zitten een paar fysieke knoppen: de eerdergenoemde rode actieknop en een switch om hem uit en aan te zetten. Hiermee kan je ook een lampje aanzetten in de rechteroorschelp die laat zien aan je collega's dat je druk bezig bent. Op deze oorschelp zit tevens de USB-C-poort waarmee je de headset kan opladen.

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Nu we het positieve achter de rug hebben, kunnen we het hebben op de afwerking van de headset. Poly, waarom is deze headset zo vies? Er zitten rare metaalvlekken op de koolstofvezelframe die je er niet fatsoenlijk afkrijgt. Het oogt eigenlijk heel erg slordi, en deze oneffenheden hebben we ook bij andere reviews online gezien. Het ergste is misschien nog wel dat ze zelfs zichtbaar lijken te zijn op de officiële foto's van de Poly Voyager Surround 80 UC. Als dit een designkeuze is, dan was het de verkeerde.

Design: 2/5

Poly Voyager Surround 80 UC review: functies

Twee transparantiemodi en noise-cancelling

App zorgt voor extra opties

Als we naar het aantal functies kijken, dan zijn we wel tevreden. De Poly Voyager Surround 80 UC beschikt over adaptive noise-cancelling die je ook gewoon uit kan zetten en twee transparantiemodi: eentje voor omgevingsgeluiden en de andere voor spraak. Dit werkt in de praktijk erg goed, want je hoeft niet bang te zijn dat je collega's op het kantoor niet kan verstaan. Tenzij je snoeiharde metal draait, maar zelfs dan heb je wel door dat ze praten.

Je kan via de app (voor zowel desktop als mobiel) instellen dat je gesprekken automatisch kan aannemen en je kan er ook voor kiezen om draagdetectie in of uit te schakelen. In 9 van de 10 gevallen werkt dit perfect, maar het kan wel eens gebeuren als je de headset aan de bovenkant bij de hoofdband vastpakt om hem te verplaatsen op je bureau dat de laatst afgespeelde video opeens weer gaat spelen.

Je kan ook audiolimieten aangeven waardoor jouw koptelefoon nooit hoger dan bijvoorbeeld 80 of 85 decibels zal gaan. Persoonlijk heb ik hier geen gebruik van gemaakt, maar het kan wel eens handig zijn als je de neiging hebt om het volume steeds verder op te schroeven.

Ook kan je de actieknop instellen voor andere zaken behalve noise-cancelling, denk hierbij aan terugbellen (alleen voor de mobiel), statuscheck of helemaal niets.

Functies: 3,5/5

(Image credit: Future)

Poly Voyager Surround 80 UC: Prestaties

Poly Voyager Surround 80 UC review: prestaties

Goede, maar niet geweldige audiokwaliteit

Wisselvallige noise-cancelling

Sterke belkwaliteit

Qua geluidsprestaties beschikt de Poly Voyager Surround 80 UC goede en mindere kanten. De geluidskwaliteit is goed, maar niet perfect. Binnen de Poly Lens-app waarmee je de andere instellingen kan aanpassen, kan je in de equalizer kiezen tussen flat, bright en bass. Wij raden je in ieder geval aan om voor bass te kiezen, want anders voelt het geluid een beetje flat aan. Wel gek hoe dat werkt.



De nu-metal klassieker "Diamond Eyes" van Deftones mist bijvoorbeeld iets van de oomf die je bij andere koptelefoons van over de 300 euro wel krijgt. Het is zeker niet slecht, maar het mist wel iets. Elektronische muziek zoals het uitstekende nummer "Moonwave" van Rub!k klinkt dan weer beter in de bright-setting, maar dan missen we weer juist iets van de bas.



De headset biedt genoeg diepte en kwaliteit voor een headset van tussen de 100 en 200 euro. Oftewel, hij klinkt goed, maar absoluut niet baanbrekend. Je krijgt betere (of dezelfde) audiokwaliteit bij goedkopere koptelefoons.

(Image credit: Future)

Qua connectiviteit heeft Poly het wel goed voor elkaar, want ik kan makkelijk naar de keuken en terug zonder dat de headset wegvalt. Ook kunnen collega's mij nog makkelijk verstaan als ik een pakketje bij de voordeur moet ophalen terwijl ik in een meeting zit.

De belkwaliteit is een ander gebied waar Poly erg goed presteert (en maar goed ook). Dit is de eerste koptelefoon van het merk met het officiële Microsoft Teams Open Office-certificaat. Het scheelt wel dat wij op kantoor Teams gebruiken, dus ik kon er uitvoerig gebruik van maken. Online vergaderingen klinken top en ook de microfoonkwaliteit was fantastisch voor een koptelefoon zonder uitschuifbare microfoon.



Zoals we eerder al hebben gezegd, is de noise-cancelling een beetje wisselvallig. Natuurlijk moet je jouw collega's wel kunnen horen, maar daarvoor is de Speech-transparantiemodus voor gemaakt zou je zeggen. De meeste omgevingsgeluiden kan je gewoon via de ANC uitfilteren, dus daar heb je geen last van.

Prestaties: 3/5

(Image credit: Future)

Poly Voyager Surround 80 UC review: batterijduur

Tot 24 uur lang batterijduur

Laadt snel op

Volgens Poly beschikt de Voyager Surround 80 UC over een batterijduur van 24 uur voor alleen luisteren en rond 21 uur in vergaderingen. Waarom je 21 uur lang aan het praten bent in meetings zou ik niet weten, maar de beweringen van Poly komen overeen met wat ik heb ervaren in de praktijk. Gemiddeld moest ik de koptelefoon elke drie dagen een uurtje aan de oplader gooien om hem volledig op te laden.



Het is niet de 30 uur batterijduur die je krijgt bij de Sony WH-1000XM4 of zelfs ruim 38 uur zonder ANC, maar voor de gemiddelde persoon is ruim 20 uur meer dan genoeg.

Batterijduur: 4/5

Moet ik de Poly Voyager Surround 80 UC kopen?

(Image credit: Future / Jouri)

Koop hem als...

Je veel in Microsoft Teams (of normale vergaderingen) zit Deze koptelefoon is gemaakt voor het kantoor, letterlijk, want er staat een Microsoft Teams-logo op de rechteroorschelp. Qua belkwaliteit is deze koptelefoon gewoon top.

Je niet snel je koptelefoon wilt opladen Het komt niet in de buurt van de Sony WH-1000XM4, maar er is niets mis met 25 uur aan luisterplezier op één cyclus.

Koop hem niet als...

Je een budget hebt



De Poly Voyager Surround 80 UC is met een adviesprijs van over de 300 euro erg duur. Voor een stuk minder zijn er genoeg kwalitatieve koptelefoons die ook goed klinken en ANC hebben.

Je de beste audiokwaliteit wilt Geen enkele noise-cancelling koptelefoon is de perfecte headset, maar voor de prijs die je voor de Poly Voyager Surround 80 UC moet neerleggen, zou het fijn zijn om een iets betere audiokwaliteit te krijgen.