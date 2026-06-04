Shokz lanceert OpenDots 2 en goedkopere OpenDots Air

Shokz heeft de OpenDots 2 aangekondigd, de opvolger van de OpenDots One en het nieuwe vlaggenschip binnen zijn clip-on open-ear assortiment. De oordopjes zijn verkrijgbaar in pearl white, grijs en zwart voor een adviesprijs van 179 euro.

De OpenDots One waren al een van onze favoriete open-ear oordopjes dankzij hun comfortabele pasvorm, sterke batterijduur en verrassend goede geluid. De OpenDots 2 bouwen daarop voort met een vergelijkbaar lichtgewicht ontwerp, vernieuwde audiotechnologie en betere bescherming tegen water.

Meer bas en sterkere waterbestendigheid

De OpenDots 2 wegen 6,4 gram per oortje en maken gebruik van een flexibele JointArc-structuur van nikkel-titanium. Zachte siliconen contactpunten moeten zorgen voor een stabiele pasvorm zonder veel druk op het oor uit te oefenen.

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Voor het geluid gebruikt Shokz Bassphere 2.0, MirrorPitch en verbeterde Dolby Audio. Deze technologieën moeten zorgen voor diepere bastonen, minder vervorming en een gerichtere geluidsweergave. De oortjes hebben daarnaast een IP57-classificatie, terwijl de oplaadcase IP54-bescherming biedt.

Ook een goedkopere OpenDots Air

De batterijduur bedraagt maximaal tien uur op één lading en veertig uur met de oplaadcase. Vijf minuten snelladen levert tot twee uur luistertijd op en de case ondersteunt Qi-gecertificeerd draadloos opladen. Verder zijn Bluetooth 6.1, multipoint pairing en verwisselbare linker- en rechteroortjes aanwezig.

Naast de OpenDots 2 introduceert Shokz ook de OpenDots Air. Dit goedkopere model kost 129 euro, weegt 6,3 gram per oortje en biedt tot negen uur batterijduur of 36 uur met de case. De OpenDots Air verschijnen eveneens op 4 juni 2026 en zijn verkrijgbaar in Daybreak Purple en zwart.