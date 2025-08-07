Elon Musk lanceert Grok Imagine: AI-videotool met opvallende 'spicy mode'

xAI rolt Grok Imagine uit, een AI-videomaker voor gebruikers met een SuperGrok- of Premium+-abonnement. Wie respectievelijk 30 of 35 dollar per maand betaalt, krijgt toegang tot Imagine via een aparte tab in de Grok-app. Daarmee kun je tekstprompts omzetten in korte videoclips van ongeveer zes seconden, compleet met gesynchroniseerd geluid. Je kunt ook stilstaande beelden uploaden en deze animeren tot loops die zich blijven herhalen.

Grok Imagine is een nieuwe speler in de steeds competitievere markt van AI-videotools, waar ook OpenAI’s Sora, Google’s Veo 3 en Runway actief zijn. Het feit dat geluid standaard geïntegreerd is, geeft de tool een streepje voor, want veel andere AI-videoplatforms bieden dit nog niet.

Elon Musk moedigt gebruikers aan om het te zien als een moderne versie van “AI Vine”, een knipoog naar het inmiddels verdwenen, korte-video-platform dat ooit aan Twitter verbonden was.

Grok Imagine should get better almost every day. Make sure to download the latest @Grok app, as we have an improved build every few days. https://t.co/MGZtdMx26oAugust 3, 2025

Spicy Grok

Een mogelijk controversieel aspect van Grok Imagine is de introductie van een “spicy mode”, waarmee gebruikers explicietere content kunnen genereren. Hoewel het systeem filters en moderatie bevat om echte naaktheid of seksuele inhoud te voorkomen, kunnen gebruikers nog steeds suggestieve prompts invoeren.

Elon Musk plaatste zelf een video van een schaars geklede engel die met Grok Imagine was gemaakt. Die post riep felle reacties op van boze en verontwaardigde gebruikers op X. xAI benadrukt dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd, maar dat heeft sommige vroege testers er niet van weerhouden om te proberen die beperkingen te omzeilen.

xAI wil Grok Imagine graag positioneren als een toegankelijke AI-videotool voor iedereen: van bedrijven die advertenties maken tot docenten die hun lessen willen animeren. Toch zijn er begrijpelijke zorgen over hoe verantwoord dit platform is, zeker gezien het feit dat Grok nog niet zo lang geleden onder vuur lag vanwege AI-uitingen waarin het behoorlijk pro-Nazi was.