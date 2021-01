24 uur met de Samsung Galaxy S21: wat valt ons op?

De Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra zijn enkele dagen geleden uit de doeken gedaan. Met eerstgenoemde hebben we inmiddels een volledige dag kunnen spelen.

We begrijpen maar al te goed dat velen uitkijken naar de volledige review van het product, maar daarvoor is het op dit moment nog te vroeg. In plaats daarvan richten we ons in dit artikel op de vijf dingen die ons het meest opvielen in de eerste 24 uur met het toestel.

Je moet wachten tot de volledige review van de Samsung Galaxy S21 voor het allesomvattende eindoordeel, maar met dit artikel hopen we je in ieder geval al iets meer te kunnen vertellen over wat je zoal mag verwachten.

1. De vingerafdrukscanner is merkbaar groter

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Vingerafdrukscanners onder het scherm verbeteren met iedere nieuwe generatie, maar het merendeel is nog altijd minder betrouwbaar dan de fysieke alternatieven waarmee we groot zijn geworden het afgelopen decennium.

Samsung heeft de grootte van de vingerafdrukscanner met 77 procent vergroot bij de Galaxy S21-serie ten opzichte van zijn voorganger. Heb je een Samsung Galaxy S20 gebruikt? Dan merk je deze verbetering meteen op.

De technologie is verder 50 procent sneller dan voorheen volgens Samsung, maar we moeten nog wat langer met het toestel aan de slag om deze claim te kunnen bevestigen (of ontkrachten).

Ben je in het verleden gefrustreerd geraakt door deze technologie, dan kan deze vernieuwing je zorgen wellicht doen verdwijnen.

2. Er zit weinig in de doos

(Image credit: Samsung)

Waarschijnlijk ben je al bekend met het nieuws dat Samsung ervoor heeft gekozen om geen adapter meer mee te leveren bij de nieuwe Galaxy S21-serie. In het doosje van de S21 vonden wij de smartphone zelf, een installatiegids, USB-C naar USB-C kabel en een simsleufpinnetje terug.

Het feit dat Samsung geen adapter of oortjes meelevert in de doos kan zeker een punt van frustratie zijn voor geïnteresseerden.

Hier op de redactie hebben wij gelukkig nog genoeg opladers liggen die compatibel zijn met de Samsung Galaxy S21. Heb je een oplader van een Samsung-telefoon of een andere Android-smartphone met een USB-C-aansluiting? Dan kun je die makkelijk gebruiken voor de S21.

Verder mogen we niet vergeten te melden dat draadloos opladen nog altijd tot de mogelijkheden behoort, ook al is de behuizing van plastic.

Al deze aanpassingen zorgen ervoor dat de doos van de Samsung Galaxy S21 merkbaar kleiner is dan die van zijn voorgangers. Liefhebbers van unboxing-video's zullen opmerken dat hun favoriete filmpjes in 2021 een stuk minder lang duren dan voorheen.

3. Phantom Violet is een gewaagde kleur

(Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy S21-serie is verkrijgbaar in een flinke lading aan kleuren. In de presentatie van Samsung werd duidelijk dat men ook de nodige tijd had besteed aan de kleurversies. Met name de Phantom Black-versie van de Galaxy S21 Ultra moet 'heel zwart' zijn.

Onze collega's van TechRadar UK testen op dit moment de Phantom Violet-versie van de Samsung Galaxy S21. Dit is zonder meer de meest in het oog springende variant van Samsungs instapmodel. De persfoto's moeten het kekke paarse kleurtje geen recht doen; in het echt ziet het er allemaal veel mooier uit.

Zelf hebben we op dit moment de Phantom White-versie in gebruik, en die is een stuk minder eigenzinnig. De matte, witte afwerking is zeker niet lelijk, maar het is ook niet de meest in het oog springende versie van de vier.

4. Nieuwe manier om het camerablok te verwerken

Afbeelding 1 van 2 De Samsung Galaxy S20 (links) and Galaxy S21(rechts) (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Voor sommigen kan een camera-opzet die uitsteekt voor de nodige problemen zorgen, en laat dat nu vaak het geval zijn geweest de afgelopen jaren bij high-end smartphones. De meeste toestellen uit onze lijst met beste smartphones maken zich hier vrijwel allemaal schuldig aan.

Bij de Galaxy S21-serie heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant dit 'probleem' tot een minimum beperkt. De bult is merkbaar minder grof dan bij de Galaxy S20. Helemaal vlak is het niet, maar hij steekt zeker niet zo ver uit als bij vorige generaties.

Er is dus nog altijd sprake van een verhoging, maar het ziet er dit keer wel uit alsof Samsung er alles aan heeft gedaan om het blokje zo klein mogelijk proberen te houden. Verder voelt het aan alsof de camera-opzet echt deel uitmaakt van het toestel en er niet 'op is geplakt'.

Waar we het vrijwel unaniem over eens zijn, is dat Samsung duidelijk heeft geprobeerd om iets verfrissends toe te passen op het design van haar vlaggenschipserie. Het camerablok ziet er nu zeer gelikt uit en zal ook met hoesje er nog altijd stoer uitzien.

5. Je hoeft niet meer handmatig 120Hz te activeren

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Bij de Samsung Galaxy S20 viel ons toendertijd op dat de grootste upgrade, het 120Hz-display, standaard stond ingesteld op een verversingssnelheid van 60Hz.

Wat deze technologie in de praktijk betekent? De verversingssnelheid van je smartphone is de snelheid waarmee de beelden worden ververst op het display. Een hoger aantal betekent een soepelere gebruikerservaring. Deze hogere verversingssnelheid merk je goed tijdens het spelen van games, het scrollen door feeds of het wisselen tussen apps.

Samsung rustte de Galaxy S20-serie uit met deze technologie, maar je moest hiervoor naar het instellingsscherm duiken om de modus te activeren. Bij de Galaxy S21 is dit niet nodig.

We moeten er wel bijzeggen dat er geen optie is voor 'alleen' 120Hz. In plaats daarvan is er sprake van een adaptieve verversingssnelheid; de Galaxy S21 voelt zelf aan wanneer 120Hz een meerwaarde heeft en wanneer niet. Dit moet onder meer de batterijduur van de smartphone ten goede komen. In onze volledige review vertellen we je of deze technologie ook werkt zoals gewenst.