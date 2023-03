Ultrawide vs doppio monitor: qual è la configurazione migliore?

La standardizzazione delle schede grafiche multi-output ha spinto una buona parte dei possessori di PC a utilizzare diversi tipi di display. Cosa che, di conseguenza, ha portato all'aumento delle configurazioni ultrawide e a doppio monitor, che si orientano verso diverse tipologie di utilizzo. In entrambi i casi, comunque, stiamo parlando di scelte costose e che richiedono spazio aggiuntivo.

In generale, i monitor ultrawide sono maggiormente utili per attività quali l'editing video e il gaming di alto livello. Di contro, i monitor doppi sono invece più indicati per chi lavora in multitasking e ha bisogno di informazioni costanti su monitor separati, come ad esempio coloro che lavorano con le quotazioni delle azioni o a cui capita di dover presenziare a delle videoconferenze mentre lavorano ad altro. In più, bisogna tenere presente che le due configurazioni hanno requisiti di installazione diversi.

Se siete indecisi su quale sia l'opzione di monitor più adatta a voi, questa analisi servirà a chiarirvi le idee.

Ultrawide vs doppio monitor: prezzo

(Image credit: HP)

Entrambe le opzioni di monitor si possono acquistare presso i principali rivenditori online e nei negozi di elettronica. La cosa positiva è che, in entrambi i casi, esistono numerose opzioni di prezzo per differenti fasce di budget.

Per quanto riguarda i monitor ultrawide, la fascia più bassa è rappresentata dal modello Samsung LS34J550WQR, che si presenta come un prodotto di qualità a circa 300€. La fascia più alta, invece, è rappresentata dal Samsung Odyssey Neo G9, che costa circa 1.799€. Nel mezzo, a bilanciare caratteristiche e prezzo, si colloca il BenQ MOBIUS EX3410R, dal costo di 799€.

Ci sono diversi approcci che si possono adottare per una configurazione a doppio monitor. Gli utenti possono provare ad acquistare due display dello stesso tipo o, se preferiscono, a stabilire delle priorità tra il display principale e quello secondario. I videogiocatori che devono svolgere attività multitasking, ad esempio, possono acquistare uno dei migliori monitor gaming e uno più economico per le attività lavorative. Allo stesso modo, gli editor video che hanno bisogno di più display mentre utilizzano Premier Pro possono acquistare due dei migliori monitor per l'editing video, se un ultrawide è troppo.

Ultrawide vs doppio monitor: design

(Image credit: Future)

Considerando la grandezza del display, i monitor ultrawide sono progettati per occupare molto spazio. Ciò significa che, a meno che non si intenda montarli a parete, coloro che optano per questa scelta devono possedere una scrivania o un tavolo sufficientemente grandi. Durante l'installazione, molti monitor possono risultare un po' ingombranti. La maggior parte dei possessori di ultrawide ha bisogno di una sola fonte di alimentazione e di un'uscita DisplayPort, ma alcuni modelli e possono richiedere due porte HDMI.

I possessori di doppio monitor, invece, avranno bisogno di almeno due fonti di alimentazione e due uscite separate. In questo caso c'è una maggiore libertà di configurazione, in quanto i due monitor non devono necessariamente essere affiancati. Comunque, dovranno sempre essere disposti alla distanza massima consentita dai cavi di ingresso e di alimentazione. Se gli utenti cercano semplicemente di specchiare la stessa immagine da un desktop, sono disponibili diversi adattatori per le uscite HDMI o DisplayPort. Infine, c’è da considerare che il doppio monitor consente una maggiore libertà se gli utenti dispongono di dispositivi di uscita diversi dal PC, come una console di gioco o un dispositivo per lo streaming.

Ultrawide vs doppio monitor: prestazioni

(Image credit: Future)

Se avete il miglior PC da gaming in circolazione, un monitor ultrawide sarà un dispositivo fantastico per giocare. È semplicemente l'esperienza migliore per PC gaming, in grado di offrire una grafica coinvolgente nel caso di giochi straordinari come Red Dead Redemption 2, God of War, Spiderman, Cyberpunk 2077, Abzu e Forza Horizon 5 .

Per i gamer alla ricerca di prestazioni di alto livello, esistono monitor ultrawide che raggiungono i 240 Hz di frequenza di aggiornamento. Ad ogni modo, all’infuori del gaming, avere tanto spazio sullo schermo è utile, anche se trascinare il mouse da un lato all'altro può richiedere un po' di tempo prima di abituarsi. Tenete presente che alcuni giochi e software non offrono il supporto ultrawide per la modalità a schermo intero, quindi l'esperienza potrebbe non essere ottimale come si spera.

A seconda di come si intende utilizzare una configurazione a doppio monitor, c'è molta flessibilità. Sebbene alcuni giochi e alcuni software offrano il supporto per due monitor, avere due schermate affiancate potrebbe sembrare un po’ strano. Le funzioni integrate di Windows, come Snap, sono state create per facilitare il ridimensionamento e lo spostamento delle finestre. Inoltre, i monitor non ultrawide di fascia alta hanno una densità di pixel più elevata e, di solito, sono migliori per quanto riguarda la qualità complessiva delle immagini.

Quale comprare?

(Image credit: Future)

I gamer possono apprezzare maggiormente i monitor ultrawide, per via della quantità di contenuti che possono essere visualizzati sullo schermo in una sola volta, e giocando a certi giochi competitivi come Call of Duty: Warzone possono persino ottenere un vantaggio tattico grazie a un campo visivo più ampio.

Allo stesso modo, gli utenti più orientati al multitasking che desiderano avere diverse finestre di browser e applicazioni su schermi separati possono provare il doppio monitor. Detto ciò, possiamo quindi affermare che non esiste una migliore configurazione. Si tratta semplicemente di preferenze personali e soluzioni più o meno adatte a un determinato scopo.