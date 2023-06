Ecco i prossimi 18 prodotti Apple

Apple Vision Pro è stato chiaramente l'obiettivo principale di Apple quest'anno, ma il gigante tecnologico non ha lasciato che la realtà mista lo distraesse dai suoi nuovi iPhone, MacBook e Mac - con nuove indiscrezioni che prevedono il lancio di almeno 18 nuovi prodotti nel prossimo anno.

Naturalmente, i quattro nuovi modelli iPhone 15 non mancano all'appello, così come Apple Watch 9 e il nuovo Apple Watch Ultra.

Ecco i 18 nuovi dispositivi che, secondo Bloomberg e le altre indiscrezioni precedenti, ci aspettiamo di vedere da Apple nel 2023 e nel 2024.

iPhone 15 (quattro modelli)

iPhone 15 / iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Ultra

Non c'è da sorprendersi: Apple presenta quasi sempre nuovi iPhone in occasione del tradizionale evento di settembre, e quest'anno ci aspettiamo di vedere quattro modelli di iPhone 15.

Le ultime indiscrezioni parlano di un iPhone 15 e di un iPhone 15 Plus, oltre a un iPhone 15 Pro e a un iPhone 15 Ultra. L'attuale iPhone 14 era stato presentato il 7 settembre 2022.

Apple Watch (tre modelli)

Apple Watch 9 (41mm e 45mm)

Apple Watch Ultra 2

Come avevamo già sentito in precedenza, nel corso dell'anno ci sarebbero "due modelli di Apple Watch 9 e una versione aggiornata dell'Ultra", con nomi in codice per questi tre prodotti (N207, N208 e N210) forniti a sostegno di queste voci.

Finora sono stati forniti pochi dettagli concreti su ciò che possiamo aspettarci da questi tre smartwatch. La principale fuga di notizie suggerisce che l'Apple Watch 9 avrà probabilmente le stesse dimensioni di Apple Watch 8, il che significa che sarà disponibile in due versioni da 41 e 45 mm.

Per quanto riguarda Apple Watch Ultra 2, le prime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe avere uno schermo da 2,1 pollici ancora più grande del modello attuale, passando inoltre dalla tecnologia OLED a quella micro-LED. Tutti e tre dovrebbero arrivare a settembre, insieme all'iPhone 15.

E l'Apple Watch SE? Questo modello più economico non viene tipicamente aggiornato ogni anno e, dato che l'ultimo aggiornamento risale al 2022, sembra che per una nuova versione dovremo attendere.

MacBook Pro (tre modelli)

MacBook Pro 13" (M3)

MacBook Pro 14" (M3 Pro, M3 Max)

MacBook Pro 16" (M3 Pro, M3 Max)

Mentre iPhone 15 e Apple Watch Series 9 arriveranno di sicuro nel 2023, il resto delle speculazioni di Bloomberg (tra cui i tre MacBook Pro) ricadono in un territorio più vasto per quanto riguarda la data di uscita.

Tuttavia, si dice che tre MacBook Pro con processore M3 siano in fase di sviluppo: si tratta dei MacBook Pro 13 pollici (M3), MacBook Pro 14 pollici (M3) e MacBook Pro 16 pollici (M3), con i rispettivi nomi in codice J504, J514 e J516.

Tuttavia, è improbabile che questi modelli arrivino prima del 2024.

iMac (tre modelli)

iMac 24" (due modelli)

Un iMac più grande

È più probabile invece che nel corso dell'anno arrivi un aggiornamento dell'iMac: Bloomberg prevede che l'iMac (2023) con chip M3 arriverà in due versioni da 24 pollici. Ciò significa che avranno le stesse dimensioni dello schermo dell'attuale iMac (24 pollici).

Già a marzo Bloomberg aveva suggerito che la produzione dei nuovi iMac (nome in codice J433 e J434) era già a "uno stadio avanzato" in vista di un possibile lancio nella seconda metà di quest'anno, quindi un arrivo nel 2023 (con le stesse opzioni di colore del modello attuale) è ancora possibile.

Un po' più avanti, secondo il nuovo report di Bloomberg, è un iMac con schermo più grande "da oltre 30 pollici".

MacBook Air (due modelli)

MacBook Air 13"

Di recente abbiamo assistito all'arrivo del MacBook Air 15 (2023), ma il vociferato aggiornamento del MacBook Air da 13 pollici non si è concretizzato.

Non è stata una grande sorpresa - il MacBook Air 13 pollici (M2, 2022) è arrivato solo l'anno scorso - ma Bloomberg afferma che due modelli di MacBook Air (nome in codice J613 e J615) sarebbero in lavorazione.

Questi modelli probabilmente monteranno il chip M3 di Apple, il che significa che un lancio nel 2024 sembra più probabile. Secondo l'affidabile analista Ross Young, questo aggiornamento dovrebbe includere un display OLED da 13,4 pollici.

iPad (tre modelli)

iPad Pro (due modelli)

iPad Air

I nuovi iPad Pro sono in arrivo, ma è improbabile che lo siano quest'anno. Mark Gurman prevede che "iPad Pro rinnovati con schermo OLED" siano sulla tabella di marcia di Apple, con i nomi in codice J717 e J720. Ma non è stata fornita alcuna data, il che significa che dobbiamo rifarci alle indiscrezioni precedenti per farci un'idea.

iPad Pro 2023 dovrebbe essere un aggiornamento piuttosto importante: oltre allo schermo OLED, si dice che monterà il chip M3. In diverse occasioni si è parlato anche di un iPad Pro da 14,1 pollici, mentre è stato ipotizzato anche un iPad Pro da 16 pollici. In ogni caso, è improbabile che si sappia qualcosa di ufficiale prima del 2024.

Un aggiornamento più piccolo sarà probabilmente un nuovo iPad Air, che secondo Bloomberg sarà progettato per "sostituire l'attuale modello basato su M1". Anche in questo caso non è stato fornito alcun termine per l'iPad Air di sesta generazione, ma dato che di solito Apple lavora con cicli di rilascio di 18 mesi per l'Air, potrebbe arrivare insieme all'iPhone 15 a settembre.

... e tutto il resto

Mentre questi 18 prodotti sembrano essere i più concreti nella tabella di marcia di Apple per le prossime uscite di quest'anno e del 2024, il report di Bloomberg contiene anche alcune speculazioni su altri prodotti che sono in "fase iniziale di sviluppo".

Tra questi, "una versione di terza generazione degli AirPods Pro" e alcuni nuovi dispositivi per la casa, tra cui "display intelligenti". Ciò potrebbe significare che Apple starebbe lavorando a un rivale del Google Pixel Tablet.

Con una nuova Apple TV (completa di processore più veloce) prevista anch'essa per il 2024, sembra che Apple Vision Pro non abbia avuto un grande impatto sulla tabella di marcia del resto dei dispositivi Apple, anche se possiamo aspettarci che quasi tutti i nuovi modelli di cui sopra si integrino con il cosiddetto "computer spaziale" di Apple, in qualche modo.