I nuovi iPad 2023 sono in arrivo, tra cui più modelli di iPad Air

The iPad Air (2022)

È da un po' di tempo ormai che aspettiamo un nuovo iPad, e forse non dovremo attendere ancora a lungo. Infatti, potrebbero essere presto in arrivo numerosi nuovi modelli.

Questo secondo alcune fonti che hanno parlato con 9to5Mac, le quali affermano che, tra gli altri modelli, l'iPad mini 7 è destinato a essere lanciato presto sul mercato. Purtroppo non viene specificato con esattezza quanto presto, ma precedenti fughe di notizie ne indicavano il lancio alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, quindi le indiscrezioni si trovano in accordo.

A quanto pare questo tablet avrà un nuovo chipset ma un design simile a quello dell'iPad mini (2021), quindi potrebbe non essere un aggiornamento maggiore.

Tuttavia, presto dovrebbero esserci molti altri nuovi iPad tra cui scegliere, dato che le stesse fonti sostengono che presto verrà lanciato anche un nuovo iPad Pro (2023) con un potente chipset M3.

A quanto pare, sarà disponibile in due dimensioni: un modello da 11 pollici e uno più grande. Non viene specificato quanto grande, ma in precedenza abbiamo visto diverse fughe di notizie che indicavano un iPad Pro da 14,1 pollici.

Ben due nuovi iPad Air

È interessante notare che, secondo questo report, iPad Air 6 potrebbe essere disponibile in più dimensioni, il che rappresenterebbe un cambiamento rispetto alla norma. Il sito aggiunge però che è possibile che la seconda versione abbia specifiche superiori, piuttosto che uno schermo più grande, o che Apple possa abbandonare questi piani e rilasciare una sola versione dell'iPad Air 6.

Rimane solo il nuovo iPad (2023), che secondo questa fuga di notizie dovrebbe essere aggiornato a breve, ma sembra che si tratti di un piccolo potenziamento, con solo "miglioramenti delle specifiche" e nessuna modifica al design o alle dimensioni (il che significa che probabilmente avrà uno schermo da 10,9 pollici).

L'indiscrezione non specifica quando vedremo uno di questi iPad, ma si limita a dire che dovrebbero arrivare tutti tra oggi e la WWDC 2024 di giugno.

