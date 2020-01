Recensione Motorola One Zoom

Motorola One Zoom è un telefono di fascia media molto buono, con una fotocamera virtualmente da top di gamma. Siamo consapevoli del fatto che siano stati raggiunti compromessi per offrirlo a quel prezzo, non è certamente il più bello o il più potente, ma Motorola One Zoom vi potrà regalare immagini spettacolari senza farvi spendere troppo . Lo smartphone ha anche uno schermo davvero buono con un’autonomia incredibile, un mix eccezionale per chi ama fotografare tutto il giorno.

Alcuni dispositivi molto simili come lo Xiaomi Mi 9T Pro hanno ottenuto ottimi risultati sul mercato. Ce la farà lo Zoom a fare altrettanto?

Motorola One Zoom è un telefono di fascia media con una fotocamera degna di un modello al top e, anche se non offre prestazioni di punta, l’insieme è davvero ben riuscito; c’è uno schermo grande, una versione di Android molto simile a quella originale e un sensore di impronte digitali montato sotto il display, senza contare le quattro fotocamere posizionate sul dorso.

La sua capacità di riprendere immagini angolari, grandangolari e con uno zoom ottico 3x lo posiziona a diretto confronto con i modelli di punta come il OnePlus 7 Pro, facendolo vincere (sulla carta) in molti punti.

I migliori smartphone del 2020

I migliori smartphone fotografici

I migliori smartphone economici

Motorola One Zoom disponibilità e prezzi

Disponibile da settembre 2019

Circa € 345 (Amazon)

Lenovo (il produttore dei telefoni Motorola) non ha sprecato tempo nel commercializzare Motorola One Zoom. Il telefono è stato annunciato meno di una settimana prima che lo potessimo ricevere per recensirlo, e poco dopo è arrivato nei negozi. In Europa è anche disponibile la versione con Amazon Alexa realizzata in esclusiva da Amazon.

Lo smartphone costa circa € 345, poco per un telefono con processore Snapdragon 675 e 4 GB di RAM, e sono pochi i telefoni con quattro fotocamere ad avvicinarsi al suo prezzo.

(Image credit: TechRadar)

Design e display

Schermo da 6.4 pollici grande e luminoso

Design classico

Lettore di impronte digitali integrato nello schermo

Tanto per iniziare, ha un dorso in vetro con una finitura molto simile a quella vista nello One Plus 7 Pro e un effetto metallo spazzolato. Nella metà superiore del dorso troviamo l’enorme riquadro delle fotocamere con quattro obbiettivi e il logo Motorola illuminato.

Motorola One Zoom è caratterizzato da un design nella media, con particolari “pesanti” ma caratteristiche tecniche da top di gamma.

Sul fronte la scena è dominata dal gigantesco display AMOLED da 6.4 pollici, completato dal lettore di impronte digitali posizionato sotto la superficie dello schermo.

Nella parte inferiore, oltre al connettore USB-C, troviamo il jack per le cuffie, mentre sui fianchi sono posizionati tutti i pulsanti. Nella parte superiore sono presenti lo slot per la SIM e l’altoparlante mono.

Immagine 1 di 4 (Image credit: TechRadar) Immagine 2 di 4 (Image credit: TechRadar) Immagine 3 di 4 (Image credit: TechRadar) Immagine 4 di 4 (Image credit: TechRadar)

Per essere onesti il design non ci piace come quello dello Xiaomi Mi 9T, e lo riteniamo subito dietro a quello di Honor 20 come feeling una volta che lo si comincia a utilizzare.

In mano è un po’ ingombrante e l’alloggiamento delle lenti sul retro è enorme (davvero il logo deve stare nella porzione rialzata del dorso e deve illuminarsi?). Detto questo possiamo chiudere entrambi gli occhi, considerandone il prezzo.

Motorola One Zoom ha in dotazione una cover soft-touch e, anche se il telefono non è resistente all’acqua, sopporta senza problemi schizzi e polvere.

(Image credit: TechRadar)

Lo schermo è davvero impressionante grazie alla sua risoluzione di 1080 x 2340 e la tecnologia AMOLED. Il formato 19.5:9 non è lo stesso 21:9 dei suoi fratelli Motorola One Action e One Vision e non ha l'obiettivo ricavato in un foro del vetro, un particolare di cui siamo molto soddisfatti. Il risultato è quindi elegante grazie al notch a goccia.

Il display ha anche una qualità molto buona; la luminosità si alza e si abbassa bene, anche se non quanto quella di Samsung Galaxy S10 Plus. L’angolo di visione è elevato anche se rileviamo una leggera tendenza all’azzurro ad angoli estremi, ma è possibile cambiarne il profilo colore scegliendo tra Naturale, Migliorato e Saturo nelle Impostazioni.

Detto questo lo schermo è molto buono per il prezzo e il design è perfettamente funzionale anche se non tra i migliori della sua stessa fascia.