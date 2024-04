Sovrapprezzo o premium: gli iPhone sono una fregatura?

Prima che mi arrivino email dai fan di Apple infuriati lo chiarisco subito, amo usare gli iPhone; attualmente uso un iPhone 15 Pro Max e ne sono piuttosto innamorato, nonostante sia un telefono tutto sommato "noioso". Detto questo, nonostante abbia usato alcuni dei migliori telefoni Android, mi sono completamente innamorato della natura "iterativa" degli smartphone Apple.

Ma una domanda fastidiosa, che ha colpito la mia sinapsi di giornalista tecnologico, mi ha spinto a chiedermi se i telefoni Apple valgano davvero il prezzo elevato che hanno.

Finora rispondere è stato facile per il semplice fatto che ho potuto provare gli ultimi iPhone grazie al mio lavoro di giornalista tecnologico, piuttosto che pagarli. Quindi, se ho esaltato le virtù del titanio e di altri aggiornamenti, l'ho sempre fatto da una posizione di privilegio.

La domanda finale, almeno per quanto riguarda i telefoni, è: "comprerei davvero un iPhone di punta con i miei soldi?". Il che porta a una seconda domanda: "sarebbe un acquisto assennato, o comprerei un prodotto sovrapprezzo solo perché il suo marchio è così popolare?".

Per entrambe, la risposta è: "sì e no".

Ne vale la pena

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Affrontiamo il primo sì e il primo no. Mi piace avere un telefono di punta e ritengo che l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max siano due top di gamma eccellenti.

La combinazione di un design familiare che è stato perfezionato nel corso di diverse generazioni, una grande potenza, un'ottima durata della batteria, display adorabili con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un pulsante Azione in qualche modo personalizzabile e un trio di ottime foto e video camere, il tutto avvolto in un'interfaccia utente ordinata grazie a iOS 17, rende questi iPhone Pro e i loro predecessori alcuni dei migliori telefoni in circolazione.

Sebbene il prezzo di partenza di 1.239€ per l'iPhone 15 Pro sia elevato, i vari contratti (e il fatto che gli iPhone mantengono il loro valore più a lungo delle loro controparti) e l'assistenza clienti offerta da Apple giustificano in qualche modo la cifra richiesta.

Ponendosi tra il prezzo del Samsung Galaxy S24 e quello del Galaxy S24 Ultra che costano rispettivamente 929€ e 1.449€, il prezzo dell'iPhone 15 Pro e dell'iPhone 15 Pro Max (1.489€) sembrano ragionevoli, ma forse un po' eccessivi per due telefoni che hanno più specifiche simili all'S24 standard che all'S24 Ultra.

Tuttavia, avendo usato sia il Galaxy S24 Ultra che l'iPhone 15 Pro Max, non posso fare a meno di orientarmi verso il telefono Apple. Certo, è vincolato all'ecosistema Apple e non ha le caratteristiche dell'intelligenza artificiale generativa. Ma è così utilizzabile e mi permette di fare le cose senza che le funzioni siano d'intralcio; ritengo che l'iPhone 15 Pro Max sia lo strumento tecnologico definitivo, piuttosto che un gadget elegante.

Per questo motivo, credo che anche se non fossi più un giornalista tecnologico, opterei comunque per un iPhone 15 Pro e non mi sentirei fregato.

Naturalmente c'è un "ma".

Non ne vale la pena

(Image credit: Peter Hoffmann)

Spendere mille euro o più per un qualsiasi oggetto tecnologico può sembrare un esborso enorme, dato che l'obsolescenza è incorporata di default. Come persona che si è avvicinata di recente agli orologi, sono molto più felice di spendere i soldi per qualcosa che probabilmente mi sopravviverà, piuttosto che per un dispositivo che ha una durata realistica di due o quattro anni.

Inoltre, basta sfogliare la nostra lista dei migliori telefoni economici per trovare una selezione di dispositivi molto validi a meno della metà del prezzo di un iPhone 15 Pro.

Prendiamo ad esempio il Google Pixel 7a, che forse non stupirà per le sue prestazioni, ma è più che veloce per la maggior parte delle applicazioni e ha una fotocamera posteriore che offre foto da top di gamma. È difficile per me non consigliare questi telefoni Pixel o i recenti modelli OnePlus a buon prezzo a chiunque non sia rimasto intrappolato nel giardino di iOS.

Quando si tratta di specifiche, come la frequenza di aggiornamento, l'archiviazione e le prestazioni reali, gli iPhone possono sembrare una fregatura, chiedendo alle persone di pagare un sovrapprezzo per un prezzo che, sulla carta, non è molto superiore a quello offerto da buoni telefoni di fascia media.

E io penso che l'iPhone 15 sia in parte una fregatura: un display a 60 Hz, una porta USB-C lenta e due sole fotocamere posteriori per un prezzo di partenza di 979€... pazzesco.

Certo, i miei colleghi sono d'accordo nel dire che l'iPhone 15 è il miglior iPhone per la maggior parte delle persone, ma io penso che lo sia davvero solo per coloro che sono legati all'ecosistema iOS e non vogliono spendere per un modello Pro.

Direi che l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus sono tra i telefoni Apple più deludenti degli ultimi anni, e che sono in contrasto con l'idea di azienda innovativa costruita da Steve Jobs. Tuttavia, questo è il potere di un buon branding: anche un telefono poco brillante agli occhi degli appassionati di tecnologia può ancora vendere come un matto.

Conclusioni

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La mia risposta alla domanda posta nel titolo è (e mi dispiace ammetterlo): sì, gli iPhone sono una "fregatura" rispetto ad altri telefoni. Ma allo stesso tempo i modelli Pro sono talmente validi sia come telefoni di tutti i giorni che come dispositivi per la creazione di contenuti e per il gaming, che a mio avviso anche essendo sovrapprezzo vale la pena di comprarli.

Quello che posso dire con certezza è che se dovessi comprare un iPhone, sceglierei sicuramente un modello Pro. L'iPhone 15 Pro Max è l'attuale top di gamma della linea di telefoni Apple e lo è meritatamente, tanto che il divario di prezzo tra questo e i modelli standard è, a mio avviso, più che giustificato.

Detto questo, spero che Apple decida di tirare fuori qualcosa di speciale per la gamma iPhone 16, con grandi aggiornamenti per i modelli standard e caratteristiche interessanti - hardware o software - per le opzioni Pro.

Riportiamo un po' di innovazione di generazione in generazione, che ne dici Apple?