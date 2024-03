Non potete permettervi un iPhone 15? Ecco lo smartphone che fa per voi

Apple non ha quello che si potrebbe definire uno smartphone di fascia media; certo, l'iPhone SE 2022 costa 549€, ma la sua scheda tecnica non è esattamente impressionante. Poi c'è l'iPhone 15, che parte da 979€ Tra questi due punti di prezzo rimane un vuoto per un telefono Apple di fascia media.

Ma è qui che entra in gioco l'iPhone 13. Ormai vecchio di due generazioni, viene ancora venduto da Apple, solo che il suo prezzo è crollato dai 759€.

Ritengo comunque che l'iPhone 13 valga la pena di essere preso in considerazione se volete uno smartphone basato su iOS ma non avete i soldi per le ultime versioni Pro. Mentre iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max offrono la migliore esperienza iOS in assoluto e ritengo che valgano il loro prezzo di punta, con l'iPhone 15 le cose sono più difficili da giustificare.

Togliete la Dynamic Island e la porta USB-C. Rimane un nuovo iPhone piuttosto simile all'iPhone 13.

Ci sono due fotocamere posteriori in configurazione principale e ultrawide: la fotocamera principale dell'iPhone 15 ha ora una risoluzione di 48 megapixel, ma il sensore da 12MP dell'iPhone 13 continua a fornire ottime foto in ogni tipo di condizione di luce, con una differenza di qualità che probabilmente si noterà solo per chi la cerca davvero. Non credo che sarete delusi dalle prestazioni della fotocamera dell'iPhone 13, a meno che non abbiate fatto qualcosa di folle come passare da un Samsung Galaxy S24 Ultra.

A proposito di prestazioni, l'iPhone 13 è dotato del chip A15 Bionic, mentre l'iPhone 15 monta un A16 Bionic preso dall'iPhone 14 Pro; questo significa un po' più di potenza rispetto all'iPhone 14 di base. Tuttavia, come persona che utilizza regolarmente un iPhone 13 Pro, anch'esso dotato di A15 Bionic, faccio fatica a notare una grande differenza nelle prestazioni quotidiane tra questo e il potente A17 Pro del mio iPhone 15 Pro Max. A dire il vero, la potenza extra è necessaria solo per eseguire giochi come Death Stranding, che è stato trasferito dal PC e dalle console di gioco ai migliori iPhone Apple.

L'iPhone 13 avrà anche due anni di vita, ma credo che sia ancora un iPhone valido da acquistare ora che è più economico che mai. Date un'occhiata al riquadro qui sotto per individuare i migliori prezzi dell'iPhone 13.

Troppo costoso per quello che offre

Tuttavia, anche se avete i soldi da spendere, non credo che vi consiglierei un iPhone 15. Sebbene la nostra recensione dell'iPhone 15 elogi l'ultimo telefono "standard" di Apple e abbia molte cose da apprezzare, come i bordi leggermente sagomati e alcune modifiche alla fotocamera oltre a un aumento di 48MP, ritengo che sia carente per il suo prezzo.

L'ostinata determinazione di Apple a mantenere un display a 60Hz, quando molti dei modelli economici presenti nella nostra classifica dei migliori telefoni Android hanno display a 90Hz o 120Hz, rende l'iPhone 15 difficile da accettare al suo prezzo. Inoltre, non credo che offra abbastanza quando per una differenza di prezzo quasi irrisoria, l'iPhone 15 Pro offre una fotocamera in più, un chip molto più potente, un tasto Azione dedicato, un display LTPO a 120 Hz e un bel telaio in titanio.

Se siete convinti di poter fare a meno delle specifiche offerte dall'iPhone 15 Pro, allora credo che possiate tranquillamente fare a meno delle poche funzioni extra che l'iPhone 15 offre rispetto all'iPhone 13, che ha un prezzo più elevato.

Essendo uno dei modelli più popolari del nostro elenco dei migliori iPhone, sembra che molti siano d'accordo sul fatto che l'iPhone 13 sia un telefono interessante anche nel 2024. Dal mio punto di vista, è un valido iPhone di fascia media, almeno finché Apple non aggiornerà l'iPhone SE.