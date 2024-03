Il TV Sony X95L rivela una tendenza ad andare controcorrente

Sony's 2024 mini-LED prototype claims to offer more brightness, and better contrast and deeper black levels.

Guardando le serie dei migliori marchi di TV di quest'anno e ascoltando i loro piani per il futuro, si sentirà parlare solo di OLED.

LG ha da tempo puntato tutto sull'OLED, mentre negli ultimi anni il divario di prestazioni e di mercato tra i TV OLED e LCD di Philips e, in particolare, Panasonic è diventato sempre più netto e deliberato.

TCL, un tempo marchio irriducibile del LED, ora parla con entusiasmo dell'introduzione di schermi OLED stampati nella sua gamma di TV nel prossimo futuro e, cosa forse più sorprendente di tutte, persino Samsung, tradizionalmente la più grande "ritardataria" dell'OLED al mondo, quest'anno sta mettendo i suoi TV QD-OLED almeno sullo stesso piano dei suoi modelli LED, un tempo amatissimi, ha appena siglato un nuovo accordo di fornitura di pannelli con LG Display per schermi OLED WRGB regolari e, in generale, sembra molto ottimista sul ruolo dell'OLED nei suoi piani futuri.

Tuttavia, proprio quando si potrebbe pensare che il dominio dell'OLED sul mercato dei televisori di fascia alta stia per diventare completo, un grande marchio sembra avere improvvisamente altre idee...

La tecnologia LCD ha un futuro luminoso

(Image credit: Future)

Il marchio in questione è Sony, che negli ultimi mesi ha dato chiari segni di vedere potenzialmente l'LCD piuttosto che l'OLED come tecnologia televisiva del futuro.

La prova più recente di ciò è stata la mia recente esperienza di recensione del mini TV LED di seconda generazione di Sony, il Sony X95L. Questo televisore è migliorato talmente tanto rispetto a quella che, in verità, era una gamma di mini-LED un po' carente al debutto (gli X95K e X90K del 2022) che non solo ha confermato che gli ingegneri di Sony stanno prendendo molto sul serio il mini-LED, ma ha anche fornito un potente promemoria di quanto potenziale di prestazioni abbiano i TV mini-LED. Soprattutto per quanto riguarda la luminosità e il volume dei colori, e se abbinati a un'elaborazione intelligente e a controlli avanzati della retroilluminazione a regolazione locale.

Un display LCD che combina l'illuminazione mini-LED e un nuovo sistema avanzato di local dimming con nuovi algoritmi di controllo del dimming e una nuova infrastruttura di controllo dell'alimentazione radicalmente ridisegnata può offrire una luminosità molto più elevata rispetto agli schermi OLED, oltre a livelli di nero incisivi simili a quelli degli OLED. Il tutto generando pochissime tracce dell'effetto di "fioritura" della luce che i televisori LCD con sistemi di local dimming solitamente producono nelle parti luminose dell'immagine.

Una luminosità superiore

Questa nuova generazione di TV LCD si è dimostrata anche in grado di funzionare in modo più efficiente rispetto agli schermi OLED con la maggior parte dei contenuti, un aspetto divenuto fondamentale in un'epoca in cui le normative sul consumo energetico dei TV sono sempre più severe.

Ciò che sembra davvero alimentare il rinnovato entusiasmo di Sony per la tecnologia LCD piuttosto che per quella OLED, tuttavia, è il vantaggio intrinseco della luminosità degli LCD.

Se si ripercorre la storia dei TV di Sony da quando i video ad alta gamma dinamica sono diventati una realtà, si trovano molte altre prove del fatto che il marchio vede il valore di livelli di luminosità superiori a quelli che i display organici sono tipicamente in grado di raggiungere.

Chi ha visto il prototipo di display 8K da 10.000 nit allo stand di Sony al CES 2018 probabilmente avrà dimenticato l'esperienza, ad esempio. Quel televisore mi colpì allora per la qualità dell'immagine più spettacolare che avessi mai visto e, ripensandoci ora, il fatto che puntasse così tanto all'estremità superiore della gamma di luminosità HDR prescritta era un chiaro indizio di quanto valore Sony attribuisca alla luminosità in nits.

Questo prototipo letteralmente abbagliante è stato rapidamente supportato da prodotti di consumo ultra-luminosi, come i TV LCD 8K ZG9 / Z9G del 2019. Questi hanno alimentato il loro enorme numero di pixel con i livelli di luminosità di gran lunga più elevati - 4000 nits, nientemeno - che abbiamo mai visto in un TV consumer.

In effetti, possiamo far risalire l'amore di Sony per l'LCD e la luminosità HDR che può offrire addirittura al CES 2018, con la classica gamma ZD9 del 2016, con l'allora rivoluzionaria tecnologia di local dimming e local brightness enhancement "focused beam".

Tuttavia, un altro segno dell'amore di Sony per la luce è emerso di recente anche dalla sua divisione professionale, sotto forma di un nuovo monitor professionale BVM-HX3110 LCD per il mastering, in grado di offrire una gestione delle immagini di livello master fino a una luminosità di picco di 4000 nits. Si tratta di una luminosità quattro volte superiore a quella del precedente monitor per mastering HX310 di Sony e corrisponde alla luminosità massima del vecchio monitor "Pulsar" che Dolby aveva sviluppato in passato per consentire la piena espressione luminosa del formato Dolby Vision HDR.

Non può essere una coincidenza che Sony sviluppi uno strumento per i creatori di contenuti in grado di offrire così tanto del potenziale di luminosità dell'HDR e che contemporaneamente inizi la dimostrazione di una tecnologia per TV LCD di nuova generazione incentrata sull'offerta di luminosità e contrasto elevati insieme a controlli della luce LCD apparentemente senza precedenti.

L'insieme di questi due elementi suggerisce che, per Sony, il futuro della tecnologia di visualizzazione è rappresentato da una maggiore luminosità e da una quantità elevata di essa. E dato che questo aspetto si adatta molto meglio agli LCD che agli OLED, è in questa direzione che l'azienda intende muoversi.

Cosa possiamo aspettarci dal futuro

(Image credit: Future)

Tutto ciò non significa, ovviamente, che Sony consideri i TV OLED come se utilizzassero una tecnologia di seconda scelta o che probabilmente la ignorerà in futuro. Anzi, la gamma di OLED A95L Quantum Dot è attualmente posizionata come la soluzione TV di fascia più alta di Sony.

Inoltre, Sony ha da tempo sottolineato come non creda nell'imposizione ai consumatori di ciò che devono acquistare, preferendo invece offrire ogni tecnologia in qualche punto della propria gamma.

Tuttavia, i segnali passati e presenti suggeriscono che Sony è decisa a prendere una direzione diversa rispetto alla maggior parte, se non a tutti, i suoi grandi rivali. E se le recenti dimostrazioni dei suoi nuovi prototipi di tecnologia LCD sono un esempio, sono molto curioso di vedere dove andremo a finire.