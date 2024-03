Ecco come Apple ha rovinato il futuro degli smartphone con iPhone 15 Pro Max

Sono stato un utente Android per molti anni, dopo essere passato da un venerabile iPhone 4S a un Samsung Galaxy S6 nel 2015. Da allora ho utilizzato alcuni dei migliori smartphone Android usciti sul mercato.

Quindi, quello che pensavo sarebbe stato un breve flirt con iOS e un iPhone 13 Pro alla fine del 2021, in realtà ha portato a una relazione seria con uno smartphone Apple. Certo, ho ancora accesso a smartphone del calibro di Samsung Galaxy S24 Ultra, ma la mia scheda SIM è stabilmente inserita in un iPhone.

Ultimamente, la variazione di Android e la noia generale con gli iPhone mi hanno quasi fatto tornare alla piattaforma smartphone di Google, ma proprio quando pensavo di esserne fuori, l'iPhone 15 Pro Max mi ha riportato indietro.

E mi va bene così, perché è un fantastico modello tra i migliori smartphone usciti di recente. Tuttavia, potrebbe essere addirittura troppo buono, al punto che non ho un'idea chiara di dove i telefoni futuri possano andare a finire per essere più che semplici aggiornamenti iterativi dei loro predecessori.

Ma prima vi spiego perché l'iPhone 15 Pro Max ha attirato la mia attenzione, nonostante non abbia mai amato i telefoni Max.

Un mix di aggiornamenti

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Innanzitutto, la struttura in titanio cambia le carte in tavola, trasformando quello che poteva essere un telefono pesante e ingombrante con display da 6,7 pollici in un dispositivo che posso usare con una sola mano. Le sottili modifiche apportate ai lati, con l'aggiunta di un certo grado di curvatura ai bordi, fanno sì che l'iPhone 15 Pro Max mantenga i bordi piatti che Apple ha riportato in auge con la serie iPhone 12, ma li rende un po' più comodi da tenere in mano. Anche la finitura opaca del retro del telefono e il modo in cui i colori si fondono con il telaio in titanio sono molto belli.

Anche se il Dynamic Island non è perfetto, è un gradito distacco dal notch a cui mi sono abituato a malincuore sull'iPhone 13 Pro. Inoltre, non mi sembra molto più invadente delle fotocamere con foro perforato dei rivali Android come il Google Pixel 8 Pro.

Mi piace anche il nuovo pulsante Azione, che uso per attivare rapidamente la "torcia", ovvero il flash della fotocamera posteriore. La connettività USB-C è molto gradita. Mi piace anche la scelta di Apple di utilizzare uno schermo da 1Hz a 120Hz con il display ProMotion. In combinazione con un software intelligente, l'iPhone 15 Pro Max è molto veloce.

Naturalmente, la velocità è incredibile grazie al chip A17 Pro, che permette di eseguire giochi di qualità da console su un dispositivo molto più tascabile di una Xbox Series X. È possibile aumentare le prestazioni per migliorare l'esecuzione di questi giochi, ma con l'offerta di Apple Arcade non si è mai bloccati nella ricerca di un gioco interessante da giocare mentre si sopravvive a un viaggio noioso.

Infine, la fotocamera dell'iPhone 15 Pro Max è fantastica. Il passaggio a un teleobiettivo con zoom ottico 5x aggiunge un apprezzatissimo grado di flessibilità al sistema fotografico, mentre le fotocamere principale e ultrawide sono in grado di sfornare sempre ottime foto. Sono convinto di aver messo il Galaxy S24 Ultra al primo posto della classifica dei migliori telefoni con fotocamera di TechRadar, ma preferisco la fotografia computazionale e l'elaborazione del segnale d'immagine di Apple a quella di Samsung.

I video sono semplicemente ai vertici della categoria ed è facilissimo registrare filmati utilizzabili, anche se si hanno le capacità di ripresa di un cane idiota.

Mi sono sempre opposto a quello che può essere un amore sicofantico per Apple e i suoi dispositivi, ritenendo che Cupertino ottenga un lasciapassare per cose che la gente crocifiggerebbe per la mancanza di un telefono Android; sto parlando di un display a 60Hz sull'iPhone 15 standard e dell'adozione glacialmente lenta dell'USB-C. Ma se non posso difendere l'iPhone 15 Plus o l'iPhone standard, credo che l'iPhone 15 Pro Max sia praticamente l'apice degli smartphone in questo momento.

Dove possiamo arrivare in futuro?

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Il fatto è che tutto questo mi fa temere che ad Apple non rimanga molto da innovare. Certo, la squadra di Tim Cook seguirà sicuramente le orme di Google e Samsung e adotterà strumenti di intelligenza artificiale generativa. E non è difficile prevedere che l'iPhone 16 sarà più veloce e avrà una migliore durata della batteria rispetto al passato, magari con l'aggiunta della ricarica rapida.

Ma in termini di grandi cambiamenti per gli iPhone e per la serie Galaxy di Samsung, sembra che abbiamo raggiunto un plateau nell'evoluzione e nell'innovazione degli smartphone, almeno in termini di hardware.

Sono abbastanza vecchio da ricordare i tempi in cui ogni nuovo smartphone sembrava un vero e proprio passo avanti rispetto a quelli precedenti, con fotocamere sempre migliori, prestazioni davvero importanti di generazione in generazione e l'aggiunta di ogni sorta di nuove funzionalità. Oggi, una generazione di telefoni è in gran parte simile a quella precedente.

Certo, una serie di piccole modifiche all'iPhone 15 Pro Max lo hanno reso il mio telefono preferito e uno di quelli per cui vale la pena fare l'upgrade. Ma ora che ritengo che Apple abbia azzeccato la formula, non vedo come l'iPhone 16 o l'iPhone 17 possano essere di gran lunga migliori: a meno che qualcuno non proponga una tecnologia dello schermo o un materiale per la batteria radicalmente diversi.

Credo che le mie speranze di avere un iPhone entusiasmante siano riposte nella promessa di un iPhone pieghevole, in quanto ritengo che Apple abbia le capacità e l'esperienza necessarie per realizzare un'ottima esperienza di foldable. Allo stesso modo, sono disposto ad abbracciare il lato software dell'innovazione, di cui l'intelligenza artificiale farà sicuramente parte.

Per il momento, però, mi devo consolare con l'idea di avere un telefono quasi perfetto per me in questo momento. E in un momento in cui ogni genere di cose appare desolante, non è una cosa negativa.