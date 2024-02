Ecco perchè OnePlus 12 è una scelta vincente rispetto al Galaxy S24 Ultra

Quando Samsung ha lanciato la gamma Samsung Galaxy S24 a gennaio, io, come molti, sono stato immediatamente attratto dalle possibilità apparentemente infinite disponibili con i nuovi smartphone Samsung Galaxy, in particolare con il modello premium Samsung Galaxy S24 Ultra. Samsung ha già riconosciuto il successo, per certi versi sorprendente, del nuovo Galaxy S24: James Kitto, vicepresidente delle vendite di Samsung nel Regno Unito, ha dichiarato che "la reazione è stata a dir poco incredibile". Ma ora, a distanza di poche settimane, sto già cominciando a ricredermi.

Negli ultimi giorni, OnePlus, uno dei maggiori concorrenti di Samsung nello spazio Android, ha rilasciato il suo ultimo top di gamma, OnePlus 12, e ha sollevato una serie di domande che, per molti, potrebbero rendere OnePlus 12 un'opzione più allettante per il loro prossimo smartphone di punta.

Quanto stiamo realmente spendendo?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Una delle prime cose che mettono in difficoltà Samsung rispetto alla concorrenza Android, e persino Apple, è forse la prima cosa che vedrete: il prezzo. È sempre stato stigmatizzato il fatto che Apple sia inutilmente costosa, ma il prezzo di Samsung Galaxy S24 Ultra non è certo da meno rispetto a un iPhone 15 Pro Max.

Il quadro non è più roseo se si confronta l'S24 Ultra con la concorrenza Android: il OnePlus 12 ha un prezzo di soli 969€ per il modello base, mentre il Galaxy S24 Ultra parte da ben 1.499€.

Negli ultimi anni, quando si tratta di decidere quanto spendere per un telefono, si è tenuto conto anche della durata del suo utilizzo. Molti utenti ormai desiderano utilizzare il proprio telefono per più di cinque anni, il che, fino a poco tempo fa, sarebbe stata un'idea francamente folle. Ora i telefoni offrono fino a sette anni di aggiornamenti Android e, sebbene OnePlus 12 non sia uno di questii, ha comunque la capacità di garantire una durata di vita che farebbe sembrare la cifra spesa minima per gli anni di utilizzo che ne derivano.

Cosa cambia davvero?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Sfortunatamente per OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 Ultra è uno dei telefoni che ora offre sette anni di aggiornamenti Android. Ma ciò che manca a OnePlus 12 in termini di anni di aggiornamenti, lo compensa con la sua capacità di spingere l'S24 Ultra ai suoi limiti quando si confrontano le specifiche di entrambi i dispositivi.

Il punto di maggiore interesse tra i due dispositivi per molti sarà il chipset. OnePlus 12 è uno dei primi dispositivi disponibili a utilizzare il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 3, che probabilmente sarà l'unico vero concorrente del chip A17 Pro di Apple. A meno che non si tratti del Samsung Galaxy S24 Ultra, che vanta una versione esclusiva Samsung dello Snapdragon 8 Gen 3, leggermente più potente e disponibile solo nella nuova gamma Galaxy S24.

A parte questo, c'è ben poco che l'utente medio noterebbe per dividere i due dispositivi, se non si cerca la più piccola delle differenze. Entrambi i telefoni utilizzano display QHD+ LTPO, con il OnePlus 12 che offre un display leggermente più grande e un rapporto schermo/corpo più elevato, mentre l'S24 Ultra offre una tecnologia di visualizzazione leggermente migliore grazie all'utilizzo del Dynamic AMOLED 2X.

Dal punto di vista della fotocamera, è difficile dividere i due modelli, con l'S24 Ultra che offre un impressionante sensore principale da 200MP e i nuovi vantaggi dell'elaborazione delle immagini Galaxy AI, mentre il OnePlus 12 è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad per dare al telefono la sua caratteristica precisione del colore e qualità dell'immagine, inoltre offre un teleobiettivo a periscopio da 64MP e un obiettivo ultrawide da 48MP, entrambi probabilmente migliori di quelli offerti dall'S24 Ultra, ma che mascherano la sfortunata mancanza di un teleobiettivo sul dispositivo.

Un'area in cui il OnePlus è nettamente superiore all'S24 Ultra è la batteria e la tecnologia di ricarica. OnePlus 12 offre una batteria più grande da 5.400 mAh, una ricarica rapida cablata da 100W, una ricarica wireless da 50W e persino una ricarica wireless inversa da 10W. Il 24 Ultra, a titolo di confronto, offre solo una batteria da 5.000 mAh con 45W di ricarica cablata, 15W di ricarica wireless e 4,5W di ricarica wireless inversa. Si tratta di un netto vantaggio per OnePlus, anche prima di considerare la tecnologia di mantenimento della batteria e i sistemi di raffreddamento inclusi nel modello OnePlus 12.

Un pizzico di personalità

(Image credit: Peter Hoffmann)

Guardando semplicemente i due dispositivi, è difficile non mettere in dubbio la scelta di Samsung di passare semplicemente a una cornice in titanio sul Galaxy S24 Ultra e di non apportare altre modifiche degne di nota rispetto all'iterazione precedente. Fondamentalmente, il telefono doveva indicare dispositivi che si spingevano oltre i limiti - prevalentemente dell'intelligenza artificiale, certo - ma che comunque si spingevano oltre, cosa che questo piccolo cambiamento non incarna esattamente.

OnePlus 12, tuttavia, è riuscito a trovare un equilibrio perfetto per creare un telefono innovativo ma funzionale, in quanto il telefono è francamente bellissimo con i nuovi colori e il miglior rapporto schermo/corpo sulla parte frontale.

Samsung è ancora sorprendentemente carente anche per quanto riguarda l'interfaccia utente, in quanto One UI sembra ancora non essere in grado di colpire gli utenti nello stesso modo in cui è stato visto con le varie iterazioni di OxygenOS su OnePlus negli ultimi anni. Anche se i recenti aggiornamenti dell'interfaccia One UI, basati sull'intelligenza artificiale, le hanno dato una spinta molto necessaria nella giusta direzione, non è detto che Samsung rimanga a lungo in questa posizione di forza quando si tratta di creare un'esperienza eccellente per i suoi utenti. E questo lascia ancora una volta OnePlus in una posizione probabilmente più forte.

Quale scegliere?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Certo, ci sono alcune differenze tra il OnePlus 12 e il Samsung Galaxy S24 Ultra che potrebbero farvi scegliere quest'ultimo, e le impressionanti capacità AI dell'S24 Ultra sono probabilmente la principale. Ma per molti, il divario di costo tra i due dispositivi non varrà la pena.

OnePlus 12 offre quella che, per molti, sarà un'eccezionale esperienza di telefono top di gamma, con una durata di vita promessa e supportata da specifiche e caratteristiche di design sia del dispositivo stesso che della OxygenOS 14 che, francamente, rendono difficile non innamorarsi del OnePlus 12.

Se volete uno dei migliori smartphone all'avanguardia che vengono prodotti in questo momento, allora il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe fare al caso vostro. Ma se volete semplicemente un telefono di punta che vi duri abbastanza a lungo da far sembrare il suo prezzo incredibilmente basso ben meritato, e che vi dia ottimi risultati, allora è improbabile che il OnePlus 12 venga superato anche dalla migliore concorrenza che Samsung offre nello spazio Android in questo momento.