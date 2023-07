iPhone 15 fotocamera: tutto quello che c'è da sapere su sensori, zoom e altre novità

Apple dovrebbe presentare la serie iPhone 15 a settembre, con l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max (che potrebbe anche chiamarsi iPhone 15 Ultra) destinati a sostituire l'iPhone 14 e i suoi fratelli come i migliori iPhone in circolazione.

Abbiamo già parlato nel dettaglio delle specifiche di iPhone 15, del design di iPhone 15 e delle previsioni sul prezzo di iPhone 15, ma che dire delle rispettive fotocamere?

In questo articolo analizziamo tutte le indiscrezioni sulla fotocamera di iPhone 15 che abbiamo sentito finora, con sezioni dedicate all'iPhone 15 standard, all'iPhone 15 Pro e all'iPhone 15 Pro Max. Saranno questi i migliori smartphone per la fotocamera del 2023?

Fotocamera iPhone 15

Il modulo fotografico di iPhone 15 potrebbe essere molto simile a quello del predecessore. (Image credit: Future / Apple)

Proprio come l'iPhone 14, iPhone 15 dovrebbe avere una fotocamera a doppio sensore, anche se le indiscrezioni indicano che iPhone 15 erediterà il sensore principale da 48MP di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, anziché il sensore principale da 12MP utilizzato dal suo predecessore.

Sebbene le fotocamere dell'iPhone 14 siano sufficientemente adeguate per le attività fotografiche generali, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'iPhone 13.

L'iPhone 15, quindi, potrebbe dare agli attuali possessori di iPhone un motivo tangibile - e a lungo atteso - per comprare un nuovo modello, anche se non ci aspettiamo di vedere miglioramenti rispetto al misero zoom digitale 5x dell'iPhone 14.

Per quanto riguarda i selfie, si prevede che la fotocamera frontale da 12MP dell'iPhone 14 rimarrà la stessa anche su iPhone 15.

Fotocamera iPhone 15 Pro

Uno scatto ravvicinato dei tre sensori che compongono la fotocamera di iPhone 14 Pro. (Image credit: Apple)

L'iPhone 15 Pro non dovrebbe allontanarsi troppo dall'eccellente configurazione a tre sensori del suo predecessore, che comprende i seguenti tre obiettivi:

Principale 48MP (24mm f/2.8)

Ultra-wide 12MP (13mm f/2.2)

Teleobiettivo 12MP (77mm f/2.8) con zoom ottico 3x

La fotocamera a periscopio è l'unico vero aggiornamento di cui si vocifera per iPhone 15 Pro, ma sospettiamo che questa tecnologia - così come una fotocamera con teleobiettivo e zoom variabile - sarà riservata all'iPhone Ultra.

L'analista Ming-Chi Kuo ha infatti previsto che nel 2024 iPhone 16 Pro avrà un display più grande per poter ospitare un obiettivo periscopico in stile iPhone Ultra, quindi non ci aspettiamo di vederne uno sul dispositivo Pro più piccolo di quest'anno.

La differenza principale tra le fotocamere dell'iPhone 15 Pro e quelle dell'iPhone 14 Pro, quindi, sarà probabilmente la qualità dei sensori utilizzati. Secondo quanto trapelato, l'iPhone 15 Pro dovrebbe montare nuovi sensori prodotti da Sony in grado di catturare più luce. Per il resto, i principali aggiornamenti del telefono sembrano riguardare il design (il che non è necessariamente un male, vista la forza delle fotocamere dell'iPhone 14 Pro).

Fotocamera iPhone 15 Pro Max

(Image credit: Apple)

Si dice che iPhone 15 Pro Max migliorerà la configurazione a tre sensori del suo predecessore in alcuni aspetti fondamentali. Tuttavia, a causa dei dubbi sul fatto che Apple potrebbe o meno presentare un iPhone 15 Ultra quest'anno, non sappiamo con certezza quali saranno esattamente questi miglioramenti.

Come iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max vanta i seguenti tre obiettivi posteriori:

Principale 48MP (24mm f/2.8)

Ultra-wide 12MP (13mm f/2.2)

Teleobiettivo 12MP (77mm f/2.8) con zoom ottico 3x

Mesi fa si vociferava di una fotocamera a periscopio per l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max, ma l'analista Ming-Chi Kuo ha previsto che l'iPhone 16 Pro sarà il primo a includere questa novità grazie al suo display più grande.

C'è ancora una possibilità che l'iPhone 15 Pro Max - essendo più grande del suo fratello Pro standard - possa avere una fotocamera a periscopio nel 2023, ma tutte le indiscrezioni indicano che questo obiettivo sarà una caratteristica del primo iPhone Ultra di Apple che potremmo vedere nel 2024.

Allo stesso modo, prima che le voci sulla sua esistenza si affievolissero, abbiamo sentito che l'iPhone 15 Ultra avrebbe potuto avere una fotocamera con teleobiettivo e zoom variabile, come quella che si dice sarà presente sul Samsung Galaxy S24 Ultra. Le fotocamere con zoom ottico variabile sono eccezionalmente rare tra gli smartphone di oggi - il Sony Xperia 1 IV ne utilizza una, ma è in grado di zoomare solo tra 3,5x e 5,2x - quindi questa funzione potrebbe essere riservata al primo iPhone Ultra di Apple, quando arriverà.

Come per l'iPhone 15 Pro, quindi, i sensori saranno probabilmente il principale elemento di differenziazione tra le fotocamere dell'iPhone 15 Pro Max e quelle del suo predecessore. Si dice che uno di questi sensori, il Sony IMX903, misuri ben 1/1,14 pollici, il che significa che l'iPhone 15 Pro Max potrebbe essere dotato del più grande sensore fotografico mai utilizzato in un iPhone.

Le prime indiscrezioni suggerivano anche che l'iPhone 15 Ultra avrà capacità di elaborazione delle immagini più avanzate.

Infine, l'iPhone 15 Pro Max potrebbe avere una fotocamera frontale a doppio sensore, migliorando la singola fotocamera frontale TrueDepth da 12MP del suo predecessore.