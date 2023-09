iPhone 15, ecco 3 buoni motivi per comprarlo

The iPhone 14 Pro Max (left) and iPhone 14 Pro (right)

Di recente abbiamo pubblicato un articolo in cui abbiamo evidenziato tre motivi per non acquistare l'iPhone 15 se si possiede già uno dei migliori iPhone, ma cosa dire a favore dell'aggiornamento dei nuovi iPhone 2023?

Siamo sinceri: in base a tutto ciò che abbiamo sentito finora, l'iPhone 15 e i suoi fratelli non saranno dispositivi indispensabili se avete già in tasca, per esempio, un iPhone 14 Pro o un iPhone 13 Pro (c'è un motivo per cui abbiamo pubblicato quel pezzo sopracitato, dopotutto).

Tuttavia, se siete perennemente tentati dalle offerte annuali di Apple in materia di iPhone, allora l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max porteranno una serie di utili aggiornamenti al tavolo dei migliori smartphone e, in questo articolo, ve ne proponiamo tre.

1. Porta USB-C e un nuovo design

Apple deve aggiungere la ricarica USB-C a tutti i nuovi iPhone venduti nei paesi dell'UE a partire dal 2024 (Image credit: Shutterstock / charnsitr)

L'UE ha comunicato ad Apple l'obbligo di aggiungere porte USB-C a tutti gli iPhone venduti in Europa a partire dal 2024, ma tutto lascia pensare che l'azienda adotterà questo nuovo standard di ricarica con un anno di anticipo, e in tutto il mondo, con la linea iPhone 15.

Oltre a consentire una maggiore compatibilità tra i caricatori (nel 2023 ogni nuovo smartphone e notebook sarà dotato di ricarica USB-C), l'adozione dello standard USB-C da parte di Apple porterà miglioramenti tangibili alla velocità di trasferimento dei dati e alla sicurezza dei suoi nuovi iPhone. Ad esempio, secondo quanto riferito, l'iPhone 15 Pro offrirà una velocità di trasferimento dati di 20 Gbps o 40 Gbps, con un notevole miglioramento rispetto alla velocità massima di trasferimento di 480 Mbps degli attuali migliori iPhone.

Ma l'aggiunta di una porta USB-C al posto della tradizionale porta Lightning di Apple - che è rimasta un punto fermo di ogni iPhone a partire dall'iPhone 5 - non è l'unica modifica al design degli iPhone di quest'anno.

Image 1 of 4 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Si dice che tutti e quattro i modelli di iPhone 15 avranno bordi curvi in stile iPhone 11, mentre l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max sarebbero più leggeri e resistenti dei loro predecessori grazie ai bordi in titanio. Questi ultimi due telefoni potrebbero avere cornici del display di appena 1,5 mm di spessore e un nuovissimo Tasto Azione multifunzione.

In altre parole, se possedete un iPhone 14 Pro o un iPhone 13 Pro, potete aspettarvi che gli iPhone di livello Pro di quest'anno siano più leggeri, più resistenti e più pratici (dal punto di vista della ricarica) del dispositivo che state usando attualmente. E se siete possessori di un iPhone 13 Pro e vi piace l'aspetto della Dynamic Island, sarete felici di sapere che quest'anno tutti i modelli di iPhone 15, comprese le varianti standard e Plus, saranno dotati di questa funzione.

2. Autonomia migliorata

(Image credit: Apple)

L'iPhone 14 Pro, l'iPhone 13 Pro e i rispettivi fratelli Max offrono una durata della batteria piuttosto buona, considerando la luminosità dei loro display - si arriva a poco più di un giorno intero di utilizzo con tutti e quattro i dispositivi - ma le indiscrezioni suggeriscono che l'intera linea iPhone 15 sarà caratterizzata da batterie significativamente più grandi su tutta la linea.

In particolare, l'iPhone 15 avrà una batteria più grande del 18%, l'iPhone 15 Plus e l'iPhone 15 Pro del 14% e l'iPhone 15 Pro Max del 12%. In teoria, questi miglioramenti della capacità dovrebbero tradursi in una maggiore durata della batteria per ogni modello.

Se siete interessati ai numeri reali, di seguito abbiamo riportato in dettaglio le capacità della batteria di ciascun modello di iPhone 15 di cui si vocifera:

iPhone 15: 3.877mAh (contro i 3,279mAh di iPhone 14)

iPhone 15 Plus: 4.912mAh (contro i 4,325mAh di iPhone 14 Plus)

iPhone 15 Pro: 3.650mAh (contro i 3,200mAh di iPhone 14 Pro)

iPhone 15 Pro Max: 4.852mAh (contro i 4,323mAh di iPhone 14 Pro Max)

Anche i miglioramenti dei chip che verranno apportati a ciascun modello di iPhone dovrebbero essere complementari a questi aumenti delle dimensioni della batteria. L'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus erediteranno il chip A16 Bionic utilizzato dall'iPhone 14 Pro e dall'iPhone 14 Pro Max, che dovrebbe apportare i consueti miglioramenti in termini di efficienza, mentre l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max beneficeranno quasi certamente di un chipset A17 Bionic ancora più efficiente. In conclusione: aspettatevi una migliore durata della batteria da tutti i modelli di iPhone 15.

Le indiscrezioni indicano inoltre che il già citato passaggio di Apple all'USB-C sulla linea di iPhone 15 potrebbe facilitare la ricarica fino a 35W su alcuni modelli di iPhone 15. Attualmente, l'iPhone 14 standard è limitato a 20W di ricarica, mentre l'iPhone 14 Pro Max ha un limite di 27W. Quest'ultimo impiega circa due ore per ricaricarsi a pieno regime, quindi accetteremo con piacere qualsiasi miglioramento per la linea iPhone 15.

3. Fotocamera migliorata

(Image credit: Future / Apple)

Ogni anno, gli ultimi iPhone di Apple apportano i consueti miglioramenti alla fotocamera, ma nel 2023 gli aggiornamenti più interessanti sembrano destinati esclusivamente all'iPhone 15 Pro Max.

Certo, si dice che sia l'iPhone 15 che l'iPhone 15 Plus avranno un sensore principale da 48MP, ma l'iPhone 14 Pro ne ha già uno. Un sensore Sony migliorato, in grado di catturare più luce, sembra essere l'unico vero aggiornamento della fotocamera per l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro Max, tuttavia, potrebbe vantare potenziamenti superiori.

Per cominciare, l'iPhone 15 Pro Max potrebbe essere dotato di una fotocamera con teleobiettivo e zoom variabile, del tipo che si dice sia presente sul Samsung Galaxy S24 Ultra. Le fotocamere con zoom ottico variabile sono eccezionalmente rare tra gli smartphone di oggi - il Sony Xperia 1 IV ne utilizza una, ma è in grado di zoomare solo tra 3,5x e 5,2x - quindi l'aggiunta di un sensore del genere su un iPhone sarebbe significativa.

Si vocifera inoltre che l'iPhone 15 Pro Max sarà dotato di un sensore Sony IMX903 di dimensioni superlative che, con i suoi 1/1,14 pollici, rappresenterebbe il più grande sensore mai utilizzato in un iPhone. L'iPhone 15 Pro Max dovrebbe inoltre vantare capacità di elaborazione delle immagini più avanzate rispetto al fratello standard, mentre potrebbe essere prevista anche una fotocamera frontale a doppio obiettivo.

