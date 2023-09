iPhone 15, ecco 3 buoni motivi per NON comprarlo

iPhone 14 (right) and iPhone 14 Pro (left)

Apple si appresta a presentare iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max il 12 settembre, ma siamo convinti di sapere già che novità porterà ogni nuovo iPhone.

Naturalmente Apple potrebbe ancora smentire le nostre previsioni, ma le indiscrezioni e le fughe di notizie sull'iPhone 15 sono state così numerose negli ultimi mesi che possiamo già fare un confronto preventivo tra la serie iPhone 15 e gli attuali migliori iPhone di Apple.

Tenendo conto di ciò, abbiamo stilato un elenco di motivi per non acquistare l'iPhone 15 se si possiede già un iPhone di alto livello (che, in linea di massima, consideriamo un qualsiasi iPhone delle eccellenti linee iPhone 13 e iPhone 14). O, per dirla in altro modo, questi sono i motivi per cui la serie iPhone 15 potrebbe lasciarvi delusi.

Prima di tutto, però, una precisazione: i dispositivi iPhone 15 di Apple saranno quasi certamente tra i migliori iPhone (e tra i migliori smartphone in assoluto) mai prodotti, e questo articolo non vuole essere una critica generalizzata ai modelli di iPhone che non abbiamo ancora visto.

Siamo certi, per esempio, che tutti e quattro i dispositivi offriranno connettività USB-C, design rinnovati, fotocamere migliori e una migliore durata della batteria rispetto ai rispettivi predecessori, e se uno di questi elementi è di fondamentale importanza per voi, allora dovreste sicuramente prendere in considerazione l'upgrade a settembre.

Tuttavia, poiché i modelli attuali dell'azienda sono già così tecnologicamente avanzati, quasi certamente ci saranno cose che i prossimi iPhone di Apple non miglioreranno.

1. Il display

iPhone 14 Pro e Pro Max hanno un display OLED Super Retina XDR (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

A parte l'aggiunta della Dynamic Island su iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus, si prevede che ogni modello della linea iPhone 15 manterrà lo stesso display del suo predecessore.

L'iPhone 15 standard, ad esempio, manterrà probabilmente il display OLED Super XDR da 6,1 pollici dell'iPhone 14, con la stessa risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una frequenza di aggiornamento statica di 60Hz. Anche l'iPhone 15 Pro dovrebbe mantenere lo schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici del 14 Pro, che offre una risoluzione di 2556 x 1179 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva di 1-120 Hz, mentre l'iPhone 15 Pro Max sembra destinato a mantenere l'equivalente da 6,7 pollici del suo predecessore.

Per essere chiari: tutti questi display sono davvero eccellenti, ma per la maggior parte non sono stati migliorati dalla linea iPhone 13 e la linea iPhone 15 non cambierà le cose. Quindi, se siete entusiasti della prospettiva di uno schermo dell'iPhone più luminoso e vibrante (ammesso che sia possibile), dovrete probabilmente aspettare l'iPhone 16.

2. Le prestazioni

iPhone 14 Pro e Pro Max utilizzano il chipset A16 Bionic (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Non c'è dubbio che iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max avranno tutti processori velocissimi: i primi due telefoni dovrebbero ereditare l'A16 Bionic, mentre gli ultimi due avranno sicuramente il nuovo A17 Bionic (che potrebbe vantare punteggi di benchmark in grado di competere con i migliori MacBook di Apple).

Tuttavia, gli aggiornamenti annuali dei chipset di Apple sono diventati più una questione di longevità che di aumento reale e tangibile delle prestazioni. La maggior parte degli iPhone di fascia alta sono dispositivi eccezionalmente veloci, in grado di gestire una miriade di applicazioni in qualsiasi momento, e l'iPhone 15 probabilmente non verrà percepito come più veloce, ad esempio, dell'iPhone 13 Pro.

È ovvio che gli iPhone dotati dei processori A16 e A17 di Apple supereranno quelli con chipset di vecchia generazione, ma qui stiamo parlando di differenze marginali in termini di potenza. Gli iPhone sono famosi per mantenere alti livelli di prestazioni anche dopo essere stati sostituiti da modelli di nuova generazione, e non dovreste pensare di passare all'iPhone 15 (o a uno dei suoi fratelli) da uno dei migliori iPhone attuali solo perché volete un'esperienza mobile più veloce e fluida.

3. Il prezzo

iPhone 14 parte da un prezzo di 1.029€ (Image credit: Future / Apple)

Come già accennato, la linea iPhone 15 apporterà ancora preziosi aggiornamenti al design, alla fotocamera e alla durata della batteria, ma questi potenziamenti avranno un costo.

Siamo certi che Apple aumenterà i prezzi di tutti i telefoni della linea iPhone 15 rispetto ai rispettivi predecessori. Secondo le indiscrezioni, la produzione dell'iPhone 15 sarà più costosa del 12% rispetto a quella dell'iPhone 14, mentre quella dell'iPhone 15 Pro sarà superiore di ben il 20% rispetto all'iPhone 14 Pro. Nessuna delle due cifre è di buon auspicio per i costi di produzione dell'inevitabilmente più avanzato iPhone 15 Pro Max, e questi aumenti avranno sicuramente un impatto sul prezzo d'acquisto di tutti e quattro i modelli di iPhone 15.

In considerazione di ciò, la questione del rapporto qualità-prezzo sarà ancora più importante con la serie iPhone 15, soprattutto perché il suo annuncio incoraggerà inevitabilmente il calo dei prezzi degli attuali modelli iPhone 13 e 14, che (come abbiamo detto) sono telefoni eccellenti.

iPhone 14 Pro Max è già un telefono incredibilmente costoso (Image credit: Future / Apple)

Quanto costeranno iPhone 15 e i suoi fratelli? Non possiamo saperlo con certezza, ma se accettiamo che ogni modello sarà più costoso del suo predecessore, il prezzo di partenza dell'iPhone 15 standard sarà superiore ai 1.029€ richiesti per iPhone 14.

Per quanto riguarda i modelli Pro, ci aspettiamo che quest'anno Apple elimini le opzioni di archiviazione da 128 GB, quindi il primo avrà sicuramente un prezzo di partenza superiore a 1.469€ (ovvero il prezzo della variante da 256 GB dell'iPhone 14 Pro), mentre il secondo costerà probabilmente più di 1.619€ (ovvero il prezzo della variante da 256 GB dell'iPhone 14 Pro Max).

Non sapremo se i miglioramenti apportati ai nuovi iPhone di Apple giustificheranno gli aumenti di prezzo previsti fino a quando non avremo messo le mani sui telefoni stessi, ma se siete già soddisfatti del display e delle prestazioni del vostro iPhone, forse dovreste pensarci due volte prima di sborsare un nuovo iPhone a settembre.

