iPhone 15 e Touch ID: tutto quello che c'è da sapere

The iPhone 14 Pro Max

Con iPhone 15 ci aspettiamo una serie di nuove funzioni e cambiamenti, tra cui una porta USB-C al posto della Lightning e la Dynamic Island per tutti e quattro i modelli anziché solo per quelli Pro. Ma che dire del Touch ID?

Si tratta di una funzione che Apple utilizza ancora su alcuni dispositivi, tra cui iPhone SE (2022), ma che sembra aver abbandonato sui modelli di punta. Detto questo, nel corso degli anni in molti hanno espresso il desiderio che questa tecnologia tornasse.

iPhone 15 o uno dei suoi fratelli (ovvero iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra) avranno il Touch ID? Di seguito esploriamo le varie possibilità.

Cos'è il Touch ID?

Touch ID è il nome della tecnologia del sensore per le impronte digitali che si trova nei prodotti Apple: si tratta di un modo per utilizzare l'impronta digitale per proteggere lo smartphone (o anche l'iPad, o il Mac), ed è stato il precursore di Face ID (che invece scansiona il volto).

Per la maggior parte, le persone sembrano soddisfatte del Face ID, ma ci sono alcuni dispositivi Apple che includono ancora il sensore per le impronte digitali, in particolare l'iPhone SE (2022).

Inoltre, mentre finora il meccanismo Touch ID è sempre stato integrato nei pulsanti fisici, è possibile che Apple modernizzi la funzione inserendo un sensore per le impronte digitali sotto il display del telefono, come avviene in molti smartphone Android.

iPhone SE (2022) integra il meccanismo Touch ID nel pulsante Home. (Image credit: Future)

iPhone 15 avrà il Touch ID?

La risposta breve è quasi certamente no. Nessuna recente fuga di notizie menziona il Touch ID e non ci sono prove concrete del suo arrivo. Inoltre, visto che quest'anno è probabile che ogni modello di iPhone 15 avrà una Dynamic Island, l'azienda sembra essersi concentrata più che altro sul Face ID.

Detto questo, non è del tutto impossibile. Per esempio, esistono brevetti Apple per la tecnologia del sensore di impronte digitali sotto il display, inoltre l'analista Ming-Chi Kuo ha affermato che il Touch ID sotto il display sarà incorporato in uno o più iPhone rilasciati nella seconda metà del 2023.

Giusto in tempo per la linea iPhone 15, visto che i telefoni sono attesi per settembre, ma - sebbene Kuo sia una fonte generalmente affidabile - siamo estremamente dubbiosi.

Innanzitutto, si tratta di un'affermazione vecchia e Kuo ha fatto marcia indietro, twittando che "l'ultimo sondaggio indica che i nuovi iPhone del 2023 e 2024 potrebbero non adottare il Touch ID sotto il display". L'uso della parola "potrebbe" significa che non è del tutto escluso, ma non sembra un'ipotesi plausibile.

Inoltre, altre fonti attendibili hanno escluso la presenza del Touch ID nell'iPhone 15: Mark Gurman, ad esempio, ha affermato in un'edizione dell'ottobre 2022 della sua newsletter Power On per Bloomberg che il Touch ID non sarebbe tornato sui migliori iPhone di fascia alta nel prossimo futuro.

Non c'è traccia del Touch ID nelle ultime indiscrezioni su IìiPhone 15. (Image credit: 9to5Mac)

Il Touch ID tornerà mai sui prossimi iPhone?

Da quanto detto sopra si potrebbe pensare che il Touch ID appartenga al passato, ma ci sono alcune prove che indicano che un giorno potrebbe tornare.

Ad esempio, nel marzo 2023 un leaker ha affermato che Apple stesse lavorando al meccanismo per inserire il Touch ID sotto il display, ma che non sarebbe stato incluso in un iPhone prima di 2-3 anni dopo il lancio del Face ID sotto il display, che probabilmente è ancora parecchio lontano.

Anche se questa ipotesi piuttosto remota fosse esatta, probabilmente dovrete aspettare fino all'iPhone 19 o 20 prima che il Touch ID faccia il suo ritorno.

Il Face ID non è perfetto, ma quasi. (Image credit: TechRadar)

I pro e contro del Touch ID

È comprensibile chiedersi perché Apple si sia preoccupata di riportare in auge il Touch ID quando ha già il Face ID, e questa è una domanda lecita.

Il Face ID è una tecnologia più veloce e più elegante del Touch ID, dato che non è nemmeno necessario toccare il telefono per utilizzarlo, quindi è improbabile che Apple sostituisca il Face ID con il Touch ID.

È più probabile che il Touch ID venga offerto insieme al Face ID, in modo simile a quanto già visto su alcuni telefoni Android.

Questo ha il vantaggio che, se il Face ID dovesse mai fallire, si avrebbe a disposizione un sensore per le impronte digitali come backup, invece di dover inserire un PIN. Ma queste occasioni sono rare, e avere entrambi significa occupare spazio interno prezioso che potrebbe essere utilizzato per altri componenti, e potenzialmente anche aumentare il prezzo del telefono.

Ma se Apple sostituisse il Face ID con il Touch ID, potrebbe offrire un design veramente a tutto schermo, senza notch o Dynamic Island. Questo potrebbe essere auspicabile, ma con un po' di fortuna non passeranno molti anni prima che Face ID e la fotocamera frontale siano comunque nascosti sotto lo schermo.