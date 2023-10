Buone notizie per chi vuole iPhone 15: i tempi di consegna si accorciano

Finalmente ci sono buone notizie per i potenziali acquirenti di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Dopo due settimane di lunghi ritardi nella consegna per quasi tutti i modelli di iPhone 15 in Italia e nel resto del mondo, le stime di consegna sono migliorate notevolmente. In Italia, ad esempio, i tempi di attesa per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max si sono ridotti di ben due settimane.

Di seguito riportiamo le stime di consegna attuali fornite da Apple per iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max in Italia.

Se non avete ancora acquistato un iPhone 15, ma avete intenzione di farlo, visitate la nostra pagina dedicata al prezzo di iPhone 15 per una panoramica delle ultime offerte su tutti i modelli.

Swipe to scroll horizontally Tempi di consegna stimati Modello Data stimata attuale Data stimata precedente Progresso iPhone 15 10 - 15 giorni 10 - 15 giorni Invariato iPhone 15 Plus 10 - 15 giorni 10 - 15 giorni Invariato iPhone 15 Pro 3 - 4 settimane 4 - 6 settimane 1 - 2 settimane iPhone 15 Pro Max 6 - 7 settimane 8 - 9 settimane 2 settimane

