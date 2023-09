iPhone 15 nuovo? Ecco cosa fare prima di iniziare a usarlo

Se avete acquistato un dispositivo della serie iPhone 15 e avete avuto problemi di configurazione del telefono, non siete i soli, ma ci sono buone notizie. Apple ha rilasciato il primo aggiornamento software per iOS 17, che risolve i problemi di trasferimento dei dati dai dispositivi più vecchi.

Se avete un iPhone più vecchio, andate nell'app Impostazioni e selezionate Generali. Quindi scegliere Aggiornamento software.

Se il telefono esegue iOS 17, è necessario aggiornare a iOS 17.0.1 o iOS 17.0.2 se si prevede di acquistare un nuovo iPhone 15 o se si stanno trasferendo dati tra due iPhone.

I problemi nel giorno del lancio non sono una novità per Apple o per i suoi fan. Se avete un nuovo smartphone e avete problemi a trasferire i dati dal vostro vecchio iPhone, provate prima ad aggiornare il telefono per vedere se Apple vi ha già fornito una soluzione.

Apple sistema tutto

Oggi ho ricevuto il mio iPhone 15 Pro Max e stavo avendo problemi a configurarlo con il mio iPhone 14 Pro proprio quando è arrivato questo aggiornamento. Al momento del trasferimento dati mi aspettavo che il mio iPhone 15 Pro Max trovasse semplicemente il mio iPhone più vecchio. Il Bluetooth era attivato, come suggerito da Apple. Tuttavia, non succedeva nulla.

Sebbene per alcuni utenti sia già disponibile iOS 17.0.2, il mio telefono doveva solo essere aggiornato a iOS 17.0.1 per funzionare correttamente.

Non appena il mio iPhone 14 Pro si è riavviato, il mio nuovo iPhone 15 Pro Max lo ha trovato immediatamente. Ho scattato una foto del dispositivo, parte del processo di trasferimento, e il Pro Max ha chiesto subito un aggiornamento software. L'aggiornamento non è stato breve, ha richiesto più di quindici minuti per essere completato.

Una volta terminato, l'intero processo si è riavviato. Dovevo trovare di nuovo il mio iPhone 14 Pro, ma questa volta il nuovo Pro Max non ha avuto problemi. Ha trovato il mio telefono e ha copiato tutte le mie impostazioni, e i due telefoni hanno condiviso tutti i miei dati, in modalità wireless. Erano richiesti circa 55 minuti per due telefoni da 256GB.

Ci sono varie opzioni

Se state trasferendo dati tra iPhone, Apple vi offre alcune opzioni e la più veloce dipende da ciò che volete fare dopo.

Se volete iniziare a usare subito il vostro iPhone, potete scaricare una copia di backup del vostro vecchio iPhone da iCloud. Il download avviene in background, quindi è possibile iniziare a utilizzare subito molte delle funzioni dell'iPhone. Purtroppo, non è possibile utilizzare tutte le funzioni, comprese le applicazioni dell'App Store, finché non vengono scaricate.

Se volete configurare completamente il vostro iPhone con tutte le sue app nel più breve tempo possibile, potete trasferire i dati direttamente da un iPhone all'altro. Nessuno dei due iPhone sarà utilizzabile durante il trasferimento, che può durare anche un'ora o più, a seconda di quanto avete memorizzato sul vostro telefono.

L'ultima opzione è quella di eseguire il backup dell'iPhone sul Mac, quindi collegare il nuovo iPhone al Mac. Il computer dovrebbe riconoscere il nuovo telefono e aiutarvi a ripristinare il backup sul nuovo dispositivo. Questa è un'ottima opzione soprattutto per il nuovo iPhone 15 Pro con porta USB-C.

Purtroppo, Apple non suggerisce questa terza opzione nella schermata di benvenuto dell'iPhone 15, e ho completamente dimenticato che potevo usare questa modalità di backup più veloce.