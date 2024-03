iOS 18 sconvolge il modo in cui potrete personalizzare il vostro iPhone

Il sistema operativo degli iPhone fa bene molte cose, ma un'area in cui fatica è la personalizzazione. Se volete davvero dare una scossa alla vostra schermata iniziale e progettarla secondo i vostri gusti, le opzioni sono un po' limitate.

Fortunatamente la situazione potrebbe presto cambiare, se si crede a Mark Gurman, giornalista di Bloomberg. Nella sezione a pagamento della sua ultima newsletter Power On, Gurman sostiene che iOS 18 introdurrà una schermata iniziale "più personalizzabile" che potrebbe cambiare definitivamente l'aspetto del vostro iPhone.

Il report di Gurman non entrava nei dettagli, ma grazie ad alcune ricerche di MacRumors abbiamo avuto qualche informazione in più sulla questione. L'azienda sostiene di aver parlato con fonti che affermano che gli utenti saranno in grado di "disporre le icone in modo più libero su iOS 18", compresa "la possibilità di creare spazi vuoti, righe e colonne tra le icone delle app". Le icone saranno ancora disposte su una griglia invisibile per mantenere un certo grado di ordine e uniformità, ma questo nuovo sistema sembra molto più flessibile di quello che si può fare attualmente in iOS.

Si spera che questo significhi che sarà molto più semplice ottenere la disposizione della schermata iniziale desiderata, senza dover ricorrere ad applicazioni di terze parti e a lunghe procedure. Tuttavia, non lo sapremo con certezza fino a quando Apple non presenterà iOS 18 alla Worldwide Developers Conference (WWDC), che probabilmente si terrà all'inizio di giugno.

Un iPhone con IA

A proposito di WWDC, la newsletter Power On di Gurman ha fatto un po' più di luce su ciò che possiamo aspettarci alla fiera, soprattutto per quanto riguarda gli sforzi di Apple in materia di intelligenza artificiale (AI). La notizia arriva dopo molte speculazioni sul fatto che Apple avesse intenzione di collaborare con uno o più sviluppatori di IA (come Google o OpenAI) per portare una vera IA generativa su iOS.

Secondo Gurman, però, "non ci si deve aspettare una grande attenzione per le funzioni di IA generativa simili a ChatGPT". Anche se queste funzioni dovessero apparire, non saranno il fulcro dell'evento, ha spiegato Gurman.

Invece, "preparatevi a vedere una serie di strumenti di intelligenza artificiale che vi aiuteranno a gestire la vostra vita quotidiana", ha detto Gurman. Anche in questo caso non sono state fornite molte informazioni specifiche, ma in passato è stato riferito che Apple porterà strumenti di intelligenza artificiale in app come Apple Music, Pages e altre ancora. Ciò suggerisce che potremmo vedere qualcosa di simile a Microsoft Copilot e all'AI DJ di Spotify riuniti in un'unica soluzione.

Al momento non abbiamo molto su cui basarci. Ma se Gurman ha ragione e se Apple sta trattando iOS 18 come "il più grande aggiornamento di iOS dai tempi dell'iPhone originale", quest'estate potrebbe esserci molto da aspettarsi.