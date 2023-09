iOS 17, questa funzione segreta rende iPhone due volte più veloce

Se siete orgogliosi possessori di un iPhone più recente dell'iPhone XS, potete scaricare iOS 17 a vostro piacimento. L'ultima iterazione del sistema operativo mobile di Apple apporta una serie di utili aggiornamenti.

Tra le nuove funzioni ci sono i widget interattivi, la modalità StandBy e NameDrop, ma iOS 17 introduce anche un'opzione di accessibilità meno pubblicizzata che rende il vostro iPhone molto più reattivo.

Stiamo parlando di Tocco aptico, che è la funzione alla base di quelle vibrazioni che si sentono quando si premono a lungo le icone delle app, le immagini, le chat dei messaggi, le e-mail e così via. Tocco aptico esiste già dall'iPhone XR, ma in iOS 17 la funzione può essere personalizzata per fornire un feedback aptico ancora più veloce di prima e, francamente, è un vero e proprio cambiamento.

Per aumentare la velocità del Tocco aptico in iOS 17, basta andare nel menu Accessibilità delle Impostazioni, selezionare Tocco, Tocco aptico, quindi Breve (la velocità sarà automaticamente impostata su Predefinito una volta scaricato iOS 17). Apple ha incluso una comoda icona di prova sotto queste opzioni, in modo da poter sentire immediatamente la differenza nel tempo di risposta.

(Image credit: Future / Axel Metz)

In precedenza, in iOS 16, le opzioni di tempo di risposta per il Tocco aptico erano limitate a Breve e Lunga, ma la prima era equivalente all'attuale opzione Predefinito in iOS 17. In altre parole, iOS 17 introduce un nuovo livello di velocità di risposta per il Tocco aptico.

In realtà, questo aggiornamento porta il Tocco aptico più in linea con la velocità di 3D Touch, che Apple ha interrotto dopo il lancio della linea iPhone 11 nel 2019. Il 3D Touch supportava diversi livelli di pressione, per cui era possibile premere leggermente per attivare un'azione e premere con più forza per attivarne un'altra (ad esempio, era possibile visualizzare l'anteprima di un link web prima di aprirlo completamente).

Il Tocco aptico, al contrario, supporta un solo livello di pressione, e la pressione di un singolo tocco risponde più velocemente di una pressione prolungata di 3D Touch, ma più lentamente di una pressione morbida di 3D Touch.

Apple ha presumibilmente effettuato il passaggio al Tocco aptico per semplificare la navigazione dell'iPhone per la maggior parte degli utenti. Inoltre, il 3D Touch non è mai stato disponibile sull'iPad, il che significava che gli utenti di iPhone e iPad avevano un'esperienza diversa del sistema operativo.

In iOS 17, tuttavia, la velocità di risposta del Tocco aptico, se impostata su Breve nelle Impostazioni, è più simile alla velocità superiore di una pressione morbida del vecchio 3D Touch, il che rende l'esperienza di navigazione sui migliori iPhone di Apple molto più efficiente. Ecco come scaricare iOS 17 se non l'avete ancora fatto.