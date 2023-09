Come scaricare iOS 17 sul vostro iPhone e cosa fare quando non si installa

Quando si cerca di scaricare iOS 17, a volte, il download non si avvia automaticamente. Per risolvere il problema, si possono fare alcune prove. Innanzitutto, assicuratevi di essere connessi al Wi-Fi piuttosto che alla connessione cellulare. Un'altra semplice soluzione consiste nel riavviare l'iPhone (tenendo premuto contemporaneamente il tasto laterale e il tasto volume su o giù).



Del resto, il problema più comune che impedisce il download e l'installazione di iOS 17 è la mancanza di spazio di archiviazione disponibile. Il file di installazione di iOS 17 pesa circa 3 GB, ma è necessario avere almeno 10 GB liberi per poterlo installare. Dovrete quindi andare su Generali > Archiviazione iPhone e liberare un po' di spazio se non ne avete a sufficienza.



L'opzione "Scarica applicazioni inutilizzate" (che scarica, ma non elimina, le applicazioni inutilizzate) è un modo semplice per liberare qualche gigabyte. Anche i podcast, i video e le foto di grandi dimensioni possono facilmente occupare gigabyte di spazio. Una volta eliminati i contenuti indesiderati, riavviate l'iPhone e tornate alla pagina di installazione di iOS 17 (Impostazioni > Generali > Aggiornamento software) e il sistema dovrebbe iniziare a funzionare.