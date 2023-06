I TV LCD sono destinati a scomparire, gli OLED sono il futuro

Anche se le tecnologie presenti nei pannelli LCD continuano a evolversi, non si prevedono ulteriori sviluppi riguardanti i cristalli liquidi stessi.

Secondo il direttore della rivista specializzata Display Daily, Bob Raikes, Merck - un gigante della tecnologia e della scienza che si occupa dell'ottimizzazione dei cristalli liquidi per Innolux, il principale produttore di display a cristalli liquidi del settore - ha rivelato che non investirà più nella ricerca e nello sviluppo di questa tecnologia.

In un recente articolo pubblicato da Display Daily , Raikes ha rivelato alcune informazioni tratte dalle sue interviste con Merck risalenti alla fine di maggio. Alla domanda su quali fossero le innovazioni previste per i materiali LC (Cristalli Liquidi) è emerso che non sono in programma progetti di ricerca e sviluppo in questo settore.

Raikes ha chiarito che "c'è del lavoro [in corso] con i mesogeni reattivi nel campo della VR/AR", ma non c'è la possibilità di spingere lo sviluppo dei soli materiali LC. "Stanno sviluppando LC per finestre e antenne per la privacy, ma ci hanno detto che 'non c'è alcuna spinta da parte dei clienti' per uno sviluppo significativo dei materiali LC".

Perché il futuro è OLED?

A oggi, i televisori LCD continuano ad evolversi e sul mercato sono presenti numerosi modelli di ultima generazione qualitativamente ottimi. Prendiamo ad esempio il Samsung QN95C, il mini-LED-backlit LCD di punta dell'azienda e uno dei TV più luminosi mai realizzati.

Grazie a un nuovo processore e alla funzione di controllo adattivo della luce che migliora l'illuminazione nelle aree scure, il QN95C rappresenta un importante passo avanti rispetto alle versioni precedenti ed è senza dubbio uno dei migliori TV Samsung sul mercato.

Allo stato attuale molti dei migliori televisori hanno pannelli LCD, tra cui il Sony X90K, il Samsung Q80B e il Samsung QN85B, quindi non possiamo certo dire che la tecnologia a cristalli liquidi sia obsoleta o tantomeno morta.

Come sottolineato da Flatpanelshd , l'ultimo importante sviluppo nella tecnologia dei pannelli LCD è avvenuto lo scorso marzo, quando Merck ha presentato un perfezionamento del sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) chiamato IPS Black.

Si dice che questa funzione aumenti il rapporto di contrasto di uno schermo per ottenere neri più profondi. Oltre all'IPS (e ora all'IPS Black), esistono anche il VA, o allineamento verticale, e il TN, ovvero il cosiddetto nematico ritorto.

Detto questo, la tecnologia di visualizzazione più interessante del momento è di gran lunga l'OLED. Infatti, molti dei migliori TV sul mercato utilizzano questi pannelli dato che consentono di ottenere una qualità dell'immagine molto elevata e hanno ancora ampi margini di miglioramento, oltre ad essere più facili da utilizzare su display curvi e ad avere consumi decisamente inferiori.

Non a caso già da diversi anni due colossi del settore come LG e Samsung hanno spostato gran parte della loro produzione nel segmento OLED cedendo intere linee di produzione destinate agli schermi LCD ad aziende cinesi. Evidentemente il successo dei display OLED, ampiamente utilizzati su gran parte dei dispositivi recenti, non ha fatto altro che accelerare il processo.

Va detto che il passaggio non avverrà dal giorno alla notte e probabilmente la tecnologia LCD verrà comunque utilizzata per alcune tipologie di display, ma il fatto che i produttori di pannelli LCD abbiano smesso di investire nello sviluppo dei cristalli liquidi e il graduale allontanamento dei big del settore suggerisce che il futuro dei TV sia nelle mani degli OLED.