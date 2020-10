Xiaomi presenta un TV OLED completamente trasparente

Xiaomi ha le mani in pasta un po’ ovunque in ambito tecnologico e per il suo decimo anniversario il gigante tecnologico cinese ha presentato una grande quantità di nuovi prodotti, incluso lo smartphone di fascia alta Mi 10 Ultra e un TV completamente trasparente.

Nonostante si tratti di un prodotto dall’aspetto futuristico e dalla tecnologia innovativa, Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition sarà disponibile sul mercato cinese il prossimo 16 agosto al costo di ¥49,999 (Circa 6,000 Euro ).

Come si evince dal nome (e dal video che potete vedere qui sopra), è possibile vedere attraverso la TV sia quando è spenta che quando si riproducono contenuti. Non a caso Xiaomi afferma che “le immagini sembrano sospese in aria”.

Oltre a questa caratteristica esclusiva, la Transparent Edition del Mi TV LUX dispone di un pannello OLED da 55pollici, una frequenza di aggiornamento da 120Hz, supporta la gamma di colore DCI-P3 (93%) e vanta un contrasto statico con un rapporto di “150000:1”.

Di certo si tratta di specifiche impressionanti, ma bisogna tener conto che l’immagine risentirà inevitabilmente dell’arredamento che la circonda (mobili e oggetti che si trovano alle sue spalle ad esempio), oltre che del livello di illuminazione dell’ambiente che la ospita..

Per ora non ci sono notizie riguardo a un possibile lancio sul mercato europeo (molto probabilmente sarà un prodotto esclusivamente dedicato al mercato asiatico), tuttavia il fatto che un TV trasparente venga prodotto per il mercato di massa è un segno che tale tecnologia sarà accessibile in un futuro prossimo.