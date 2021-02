Xiaomi Mi 11 Ultra si mostra in video: trapelate tutte le specifiche

The Xiaomi Mi 10 Ultra from 2020

Pochi giorni fa Xiaomi Mi 11 è stato presentato per il mercato globale, e nonostante siano trapelate diverse indiscrezioni nelle ultime settimane riguardo l'esistenza di un Mi 11 Pro e un Mi 11 Lite, nessuno di questi è stato confermato ufficialmente dall'azienda. Secondo le ultime notizie, alla nuova serie Xiaomi presto si aggiungerà il Mi 11 Ultra.

Secondo le informazioni contenute in un video dello YouTuber Tech Buff, Xiaomi Mi 11 Ultra sarà dotato di una fotocamera con zoon 120x e un mini-display secondario integrato nel comparto fotografico posteriore. Si pensa che questo possa servire come mirino per scattare i selfie con la fotocamera principale dello smartphone.

Sul canale YouTube è stato postato un video dove viene presentato uno smartphone chiamato Mi 11 Ultra. Non c'è nessuna sicurezza riguardo l'autenticità delle informazioni contenute del video, ma lo smartphone che viene mostrato ha tutta l'aria di essere originale.

Il video è stato reso privato dal canale, ma potete visionarlo qui sotto:

Non sappiamo se le fonti di Tech Buff siano affidabili, ma lo smartphone mostrato nel video ha il numero di modello 'M2102K1G'. Uno smartphone con lo stesso numero di modello è stato recentemente certificato da enti come il BIS e l'EEC. L'indiscrezione dunque sembra fondata, anche se non possiamo garantirlo.

La fotocamera con zoom 120x che si vede nel video presenta specifiche coerenti con quelle del Mi 10 Ultra. L'interfaccia utente non viene mostrata nei particolari, ma sembra sia una versione globale della MIUI 12.5.

Lo smartphone presenta un comparto fotografico di grandi dimensioni che ospita tre sensori, uno principale da 50 MP, un grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP.

Uno screenshot del video del presunto Xiaomi Mi 11 Ultra (Image credit: Tech Buff)

Lo YouTuber mostra Xiaomi Mi 11 Ultra in due diverse colorazioni, una bianca e una nera.

Tra le altre specifiche troviamo un display OLED curvo su tutti i lati da 6.8" con risoluzione WQHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. Il display è rivestito da Gorilla Glass Victus, e c'è una fotocamera frontale da 20 MP inserita in un foro nel display. Lo smartphone possiede una certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere.

La batteria è da 5.000 mAh, lo smartphone monta il processore Qualcomm Snapdragon 888 e supporta la ricarica wireless da 67W.

Xiaomi Mi 10 Ultra è disponibile per l'acquisto esclusivamente in Cina, e lo stesso potrebbe essere per questo smartphone ancora inedito. Non sappiamo niente di ufficiale riguardo le specifiche, la distribuzione o la data di uscita, ma vi terremo aggiornati con le ultime novità.