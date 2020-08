Xiaomi Mi 10 Ultra: quando esce, prezzo, specifiche

Xiaomi celebra il suo decimo anniversario nell'industria degli smartphone annunciando il rilascio di una nuova versione migliorata dello Xiaomi Mi 10, uscito qualche mese fa.

Il nuovo smartphone si chiama Xiaomi Mi 10 Ultra e presenta specifiche superiori anche al Mi 10 Pro per quanto riguarda schermo, fotocamera e ricarica rapida.

Come tutti gli smartphone Xiaomi della linea Mi, il nuovo top di gamma è stato inizialmente presentato in Cina e ancora non si sa quando arriverà nei nostri mercati.

Questo quindi significa che al momento non sappiamo quando lo smartphone sarà disponibile per l'acquisto in Italia. Conosciamo però tutte le specifiche e le funzioni, e non possiamo far altro che avanzare qualche ipotesi ragionata sulle cose che ancora non sappiamo.

Xiaomi Mi 10 Ultra: data di uscita e prezzo

Non sappiamo quando Xiaomi Mi 10 Ultra debutterà sul mercato globale. L'evento di lancio si è tenuto in Cina, e vi terremo aggiornati non appena arriverà qualche novità.

Il Mi 10 Ultra in Cina è disponibile nelle varianti con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB e 16 GB / 512 GB. Il prezzo parte da ¥5,299 per il modello meno costoso e arriva a ¥6,999 per quello con le specifiche più alte, cifre che corrispondono a una fascia di prezzo compresa tra i 760 e i 1000 dollari.

Il prezzo dei dispositivi in Italia non sarà il corrispondente di una conversione esatta, probabilmente il prezzo di partenza si aggirerà intorno agli 800 euro. La versione Ultra del Mi 10 comunque dovrebbe costare più del Mi 10 Pro, e potrebbe arrivare in Italia prima del mese di novembre, ovvero quando ci aspettiamo verrà presentato il Mi Note 11.

Design e display

Frontalmente lo Xiaomi Mi 10 Ultra ha lo stesso aspetto del Mi 10 e del Mi 10 Pro. Il dispositivo è di grandi dimensioni, lo schermo presenta delle curvature sui lati e un foro in alto a sinistra che ospita la fotocamera frontale.

Il retro dello smartphone invece presenta delle differenze rispetto agli altri modelli. Il Mi 10 Ultra ha un comparto fotografico di dimensioni generose che domina la scocca e lo rende un perfetto candidato per entrare nella classifica dei migliori smartphone per la fotografia.

Lo smartphone è disponibile nei colori nero, bianco e una specie di grigio-trasparente che lascia intravedere le parti interne.

Il display è un AMOLED da 6.67" con una risoluzione 1080 x 2400, supporto HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Fotocamera

Una delle funzioni principali di Xiaomi Mi 10 Ultra sembra essere lo zoom digitale 120x, più avanzato di quello di Samsung Galaxy S20 Ultra, che arriva "solo" a 100x.

Lo zoom ottico arriva solo a 5x, tuttavia il sensore presenta una risoluzione piuttosto alta (48 MP) per una fotocamera con zoom. Quindi, nonostante la portata dello zoom possa essere limitata, il sensore ad alta risoluzione garantisce che gli scatti abbiano una buona qualità.

La fotocamera principale è da soli 48 MP, a differenza degli altri smartphone Mi 10 che ne presentano una da 108 MP. Il sensore di Mi 10 Ultra è stato creato su misura, a differenza dei sensori Samsung da 108 MP che troviamo sugli altri dispositivi.

Il sensore è da 1/1.32" e i pixel misurano 2.4 micron, piuttosto grandi per la fotocamera di uno smartphone. Ci aspettiamo quindi che questo compensi la risoluzione relativamente bassa, anche se Xiaomi sembra aver sviluppato un algoritmo che aumenta digitalmente la risoluzione delle immagini scattate a 100 MP.

C'è anche un grandangolo da 20 MP e una fotocamera per i ritratti da 12 MP con zoom 2x, la stessa che abbiamo visto su altri smartphone Xiaomi.

Nel complesso sembra che Xiaomi Mi 10 Ultra presenti una fotocamera simile a Mi 10 Pro, con l'aggiunta di uno zoom migliorato e una fotocamera principale dalla risoluzione inferiore. Se vi piace registrare video, sappiate che Mi 10 Ultra è in grado di farlo a 8K.

Funzioni e specifiche

L'interfaccia di Xiaomi Mi 10 Ultra sarà MIUI 12, basata su Android 10. Ci siamo sempre lamentati del problema bloatware dell'interfaccia MIUI nelle nostre recensioni, ma sembra che ora sia stato risolto.

Il processore è lo Snapdragon 865, che non è propriamente il migliore in circolazione per smartphone Android. Per qualche motivo, Xiaomi non ha optato per un processore Plus.

Lo smartphone presenta due altoparlanti per un audio migliorato quando si guardano film e serie TV o si gioca.

Xiaomi Mi 10 Ultra ha una batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida da ben 120 W, utilizzando la tecnologia proprietaria Xiaomi di cui si era parlato qualche mese fa. Xiaomi afferma che la batteria è in grado di ricaricarsi completamente in soli 23 minuti.

C'è anche il supporto alla ricarica wireless da 50W, più veloce rispetto a quella vista finora su qualunque altro dispositivo, che dovrebbe ricaricare completamente lo smartphone in 40 minuti.

