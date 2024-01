Xiaomi Redmi Note 13: 5 nuovi modelli economici ma ottimi per le foto

The Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi ha iniziato l'anno con il botto presentando cinque nuovi telefoni della popolarissima serie Redmi Note. Tra i modelli, mediamente economici, spiccano due smartphone con specifiche di fascia alta davvero interessanti.

La nuova gamma comprende Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, il Redmi Note 13 Pro 5G, il Redmi Note 13 Pro, il Redmi Note 13 5G e lo Xiaomi Redmi Note 13.

Tra questi, Redmi Note 13 Pro Plus 5G è quello di fascia più alta, come si può intuire dal nome. Ha uno schermo da 6,67 pollici 1220 x 2712 a 120 Hz, un grado di protezione IP68 (il che significa che è resistente all'acqua come la maggior parte dei migliori telefoni), un chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, fino a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio di archiviazione, un sensore di impronte digitali sotto lo schermo e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 120 W.

120Hz sono davvero tanti e consentono di caricare il telefono dallo 0 al 100% in soli 19 minuti. Il telefono ha anche una fotocamera principale da 200 MP, oltre a una fotocamera ultra-wide da 8 MP, una macro da 2 MP e una fotocamera frontale da 16 MP.

Il Redmi Note 13 Pro 5G e il Redmi Note 13 Pro sono simili, ma rinunciano a qualche specifica rispetto alla variante più costosa. Hanno solo un grado di protezione IP54, quindi sono meno resistenti all'acqua. Offrono inoltre una ricarica da 67W, comunque molto veloce, e il 13 Pro 5G ha una batteria leggermente più grande del Note 13 Pro Plus 5G, con 5.100 mAh.

Anche i chipset differiscono: il Redmi Note 13 Pro 5G ha uno Snapdragon 7s Gen 2, mentre il Redmi Note 13 Pro ha un MediaTek Helio G99 Ultra. Quest'ultimo ha anche uno schermo a risoluzione leggermente inferiore (1080 x 2400).

I Redmi di fascia media

Passiamo poi al Redmi Note 13 5G, che ha uno schermo da 6,67 pollici 1080 x 2400 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un grado di protezione IP54, un chipset MediaTek Dimensity 6080, fino a 8 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Infine, tra le specifiche troviamo una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33 W e una fotocamera a tre lenti, con un sensore principale da 108 MP, uno ultra-wide da 8 MP e uno macro da 2 MP, oltre a una fotocamera da 16 MP sul davanti.

Il più economico della gamma è il Redmi Note 13, simile al Note 13 5G ma con un chipset Snapdragon 865 e, ovviamente, senza 5G.

La maggior parte di questi telefoni sarà disponibile per l'acquisto direttamente da mi.com dal 18, mentre gli altri negozi li riceveranno poco dopo, anche se al momento non è stata confermata una data di vendita per il Redmi Note 13 Pro.

I prezzi di partenza vanno da appena 199€ sterline per il Redmi Note 13, a 469€ per il Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Qui sotto trovate i prezzi di ciascun modello.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è disponibile nelle varianti Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple in due configurazioni:

12GB + 512GB a 499,90€

8GB + 256GB a 469,90€

Redmi Note 13 Pro 5G è disponibile nelle varianti Midnight Black, Ocean Teal e Aurora Purple in due configurazioni:

12GB + 512GB a 449,90€

8GB + 256GB a 399,90€

Redmi Note 13 Pro 4G è disponibile nelle varianti Midnight Black, Lavender Purple e Forest Green in tre configurazioni:

12GB + 512GB a 399,90€

8GB + 256GB a 349,90€

8GB + 128GB a 329,90€

Redmi Note 13 5G è disponibile nelle varianti Graphite Black, Ocean Teal e Arctic White in due configurazioni:

8GB + 256GB a 299,90€

6GB + 128GB a 279,90€

Redmi Note 13 è disponibile nelle varianti Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, in tre configurazioni: