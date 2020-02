Xbox Series X, Halo Infinite arriverà su Game Pass insieme ad altri titoli first party

Vi starete chiedendo cosa c'è di nuovo su Xbox Game Pass? Bene, dopo una sorprendente serie di annunci da parte di Microsoft sulla console Xbox Series X di nuova generazione in arrivo alla fine del 2020, abbiamo la conferma che il servizio di abbonamento Xbox Game Pass includerà tutti i titoli first party di Microsoft al momento del lancio, incluso Halo Infinite.

Game Pass è un servizio online che mette a disposizione una libreria di oltre cento giochi su Xbox One S, Xbox One X e PC. Offre inoltre un’eccellente selezione di titoli, nonostante il numero minore di giochi rispetto a PS Now.

Ci aspettavamo che Halo Infinite, titolo di punta della console al lancio come fu Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch , sarebbe stato aggiunto al servizio. Halo Infinite si unirà così ad altri giochi Xbox One, come Gears 5 e The Outer Worlds (sì, Microsoft possiede Obsidian), nonché The Witcher III e numerosi altri titoli di rilievo.

Abbiamo sentito senza mezzi termini che altri giochi Xbox Series X manterranno questa tradizione come i futuri capitoli di Gears, Halo e Ori, così come tutti gli altri IP di Microsoft. Anche i titoli prodotti da Obsidian e Ninja Theory dovrebbero arrivare su Xbox Game Pass nel giorno di lancio.

Giochi a volontà

Con l’arrivo dei titoli annunciati in questi giorni, i servizi in abbonamento come Xbox Game Pass o PS Now hanno sempre più senso di esistere, soprattutto dopo che ormai da tempo Netflix e Spotify hanno abituato gli utenti ad abbonarsi (e a cancellarsi) ogni qualvolta lo desiderano, piuttosto che pagare una tantum, come avviene ancora oggi principalmente nell’industria videoludica.

Xbox Series X inoltre potrebbe migliorare ancora di più le prestazioni dei giochi presenti sul Game Pass ma Microsoft dovrà cercare di tenere il passo anche con i servizi aggiuntivi se desidera realizzare un ecosistema Xbox ancora più competitivo.