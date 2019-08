The Outer Worlds uscirà anche su Nintendo Switch

Numerosi appassionati stanno attendendo con ansia l'arrivo del nuovissimo titolo GDR sci-fi annunciato da Obsidian Entertainment già previsto per PC, PS4 e Xbox One il 25 ottobre 2019. Ora anche i possessori di Nintendo Switch potranno mettere le loro mani su questo gioco.

The Outer Worlds promette un mondo vasto e ricco missioni da portare a termine, posti da esplorare e nemici da uccidere. Tutto questo sarà condito dalla forte presenza di forti elementi GDR e dello stesso feeling di Fallout 3. Il giocatore sarà al centro della storia che si evolverà e cambierà a seconda delle scelte che verranno fatte.

La notizia principale è però l'annuncio secondo il quale The Outer Worlds uscirà su Nintendo Switch in data da definirsi, un'ottima notizia per gli appassionati del genere e della casa produttrice Obsidian Entertainment. Questo va ad arricchire la già ottima varietà di RPG open world disponibile, o in arrivo, sulla console portatile di Nintendo tra cui The Elder Scrolls V: Skyrim e The Witcher 3.

Qui sotto potete godervi il trailer ufficiale: