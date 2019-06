The Witcher 3 arriverà su Nintendo Switch

Nintendo deve avere sicuramente fatto qualche rituale di magia oscira con gli sviluppatori di CD Projekt Red dato che in qualche modo The Witcher 3 arriverà davvero su Nintendo Switch.

Durante il livestream dell'azienda all' E3 2019 è stato annunciato che l'avventura epica per console domestiche e PC che ha entusiasmato tutti arriverà anche per la console portatile di Nintendo.

È un gioco incredibilmente ampio e dettagliato, considerato uno dei migliori RPG di tutti i tempi, dalla potenza visiva incredibile e con un mondo di gioco ambizioso che spingerà Nintendo Switch ai suoi limiti assoluti.

Geralt in arrivo

La cosa incredibile è che Nintendo Switch ha prestazioni relativamente inferiori, neanche lontanamente all'altezza delle specifiche di PS4 o Xbox One quando viene lasciata sul dock, e non parliamo neanche della scarsità di potenza quando viene usata in modalità portatile.

Quindi siamo veramente curiosi di vedere che tagli sono stati fatti per rendere adattare gioco alla console Nintendo.

Non stiamo dicendo che il gioco non sarà grandioso anche in modalità portatile. Basta vedere The Legend of Zelda: Breath of the Wild o The Elder Scrolls V: Skyrim.

Non sarà un gioco tra gli ultimi usciti, ma da una prospettiva puramente tecnologica siamo impazienti di vedere come girerà The Witcher 3 in modalità portatile. Vi terremo aggiornati non appena riusciremo a metterci le mani.