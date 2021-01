Xbox Series X: due misteriose esclusive potrebbero uscire nel corso del 2021

Secondo recenti indiscrezioni Microsoft potrebbe avere in cantiere due esclusive Xbox Series X pronte ad uscire nel corso del 2021.

Le fonti affermano trattarsi di due titoli AAA prodotti da Xbox Game Studios, che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, andando a sommarsi alle altre esclusive Xbox pubblicate finora.

Se cosi fosse, Microsoft potrebbe recuperare punti rispetto a Sony, che con la precedente generazione è riuscita a fare molto meglio sotto questo punto di vista.



Basti pensare al lancio di esclusive PS4 come God of War e Horizon Zero Down, seguite dai sequel God of War: Ragnarok e Horizon Forbidden West, oltre a titoli del calibro di Ghost of Tsushima e The Last of Us 2, entrambi usciti nel corso del 2020.

Durante una puntata del podcast The Xbox Two, Jez Corden, editor presso Windows Central, ha dichiarato quanto segue: "So di almeno due titoli, grandi giochi, che non sono presenti in lista ma arriveranno su Xbox nel 2021."

Come riportato da The Gamer, il Direttore Narrativo di Xbox, Dave Morgan, ha parlato di "nuovi eccitanti titoli AAA" sul suo profilo Linkedin, aggiungendo che "devono ancora essere annunciati", affermazione che confermerebbe quanto dichiarato da Corden.

Altre possibili esclusive

Non sorprende che Microsoft voglia incrementare il numero di esclusive presenti nella sua libreria, e nei mesi scorsi l'azienda ha esplicitamente dichiarato che intende muoversi in tal senso dato che nella precedente generazione non è riuscita a tenere il passo di Sony.

Tra le esclusive Xbox prossime all'uscita troviamo infatti Everwild, Echo Generation e CrossfireX, i primi titoli prodotti da Microsoft e sussidiarie (vedi Rare) per le sue nuove console, oltre all'attesissimo Halo Infinite, che dopo essere stato rinviato di alcuni mesi dovrebbe finalmente arrivare nel corso del 2021.

Vista la recente acquisizione di Zenimax, casa madre di Bethesda, anche The Elder Scrolls 6 potrebbe entrare a far parte della lista di esclusive Xbox, oltre agli ipotetici sequel di Starfield e Fallout.

Di certo l'asticella della competizione si è alzata, e sia Microsoft che Sony sembrano intenzionate a competere a suon di esclusive, per questo crediamo che il 2021 sarà un anno strepitoso per i gamer.