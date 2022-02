Windows 11, un nuovo aggiornamento porta le app Android sul vostro PC

Le app Android sbarcano su Windows 11 attraverso un nuovo aggiornamento di sistema, che introduce anche altri cambiamenti come la dark mode per il Blocco note e novità per Media Player.

Le app Android saranno rese disponibili sul Microsoft Store attraverso l'integrazione dell'app marketplace di Amazon, con cui verranno introdotte per la prima volta oltre 1.000 applicazioni e giochi, come anche annunciato in un post sul blog di Microsoft da Panos Panay, Chief Product Officer per Windows.

Per avere accesso alle app Android, basterà aggiornare l'app Microsoft Store cliccando sul tasto "Raccolta" posto in basso a sinistra e quindi su "Recupera aggiornamenti". Ciò aggiornerà anche le app Blocco note e Media Player con le novità da poco introdotte. Quest'ultima in particolare sostituirà l'app Groove, importando in automatico tutte le tracce audio e le playlist.

Il Blocco note ottiene invece la dark mode, assieme a menu semplificati e funzionalità molto richieste come un comando annulla multi-livello, emoji colorate e una funzione trova e sostituisci migliorata.

Dopo le incertezze iniziali, l'esperienza con Windows 11 sta migliorando in maniera apprezzabile con gli ultimi aggiornamenti rilasciati da Microsoft.

Il sistema operativo presenta ancora qualche problemino, ma l'azienda sta lavorando per risolvere i bug ed offrire la migliore stabilità possibile, convincendo così sempre più utenti inizialmente scettici ad installare la nuova versione del sistema operativo.