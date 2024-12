Android 15: perché Phone Link non mostra più notifiche sensibili

Android 15 elimina le notifiche sensibili dalle app “non attendibili”, tra le quali si trova Link to Windows, e questo fa sì che per alcuni le notifiche non vengano visualizzate tramite Phone Link.

Gli utenti Android, come quelli di Google Pixel e Sony Xperia, potrebbero avere problemi se Link to Windows non è stato preinstallato.

Nonostante ciò, Phone Link funziona ancora per le chiamate, i messaggi e le app; gli avvisi sensibili devono essere controllati manualmente.

È emerso che alcuni utenti di Windows 11, utilizzando la funzione Phone Link in combinazione con dispositivi Android aggiornati alla versione 15, potrebbero riscontrare un funzionamento meno efficace rispetto al passato. In particolare, alcune notifiche sensibili non vengono più visualizzate sul PC quando il dispositivo Android è collegato tramite Phone Link.

Per chi non la conoscesse, Phone Link è una funzione integrata in Windows 11 che consente di interagire con un dispositivo Android direttamente dal proprio PC. Grazie a questa funzionalità, è possibile ricevere e inviare messaggi, effettuare e ricevere chiamate, visualizzare notifiche, accedere a foto e contenuti multimediali, e persino utilizzare alcune app Android. Phone Link permette anche di sincronizzare file tra il telefono e il computer tramite Esplora File e di utilizzare lo smartphone come webcam.

Questa integrazione tra Windows e Android è progettata per semplificare l’esperienza d’uso, ma le recenti limitazioni riportate potrebbero rappresentare un fastidio per chi utilizza spesso notifiche sensibili. Resta da vedere se Google e Microsoft lavoreranno per risolvere queste problematiche con aggiornamenti futuri.

(Image credit: TechRadar)

Cosa sta cambiando e perché

Con il rilascio di Android 15 nell’ottobre 2024, Google ha introdotto una nuova regola per la privacy che sta creando alcuni problemi agli utenti di Phone Link su Windows 11. Questa nuova impostazione nasconde o "censura" le notifiche sensibili, come i codici 2FA utilizzati per l’autenticazione sicura e gli avvisi delle app bancarie. La modifica si applica alle notifiche provenienti da app che Google considera "non affidabili" per il monitoraggio delle notifiche, secondo quanto riportato da Windows Central.

Alcuni utenti hanno notato che Phone Link mostra un messaggio di avviso:

"Con gli ultimi aggiornamenti di Android, Phone Link non mostra più notifiche che contengono informazioni sensibili per la vostra protezione."

Per utilizzare Phone Link, è necessaria un’applicazione Android di supporto chiamata "Link to Windows". Tuttavia, sembra che Google, intenzionalmente o per errore, abbia classificato questa app come non attendibile per chi la scarica dal Google Play Store. Questo problema non riguarda i dispositivi che hanno Link to Windows preinstallata, come molti smartphone Samsung Galaxy.

I telefoni interessati includono invece modelli come Google Pixel e Sony Xperia, mentre i dispositivi Samsung sembrano esenti da questa limitazione. Per gli utenti di Pixel o Xperia, la limitazione potrebbe rappresentare un fastidio, specialmente per chi utilizza frequentemente codici 2FA o applicazioni con notifiche sensibili.

Non è ancora chiaro se questa situazione sia temporanea o se richiederà un intervento specifico da parte di Google e Microsoft per risolvere il problema.

Nonostante le limitazioni introdotte da Android 15, Phone Link rimane uno strumento utile anche se utilizzato su telefoni che non hanno l’app preinstallata e per i quali è necessario scaricare manualmente Link to Windows dal Google Play Store. Le funzioni principali, come la gestione dei messaggi, l’accesso alle app e la possibilità di effettuare chiamate, continuano a funzionare. Tuttavia, con Android 15, sarà necessario controllare fisicamente il telefono per alcune notifiche sensibili, come i codici 2FA o gli avvisi bancari, se non lo si fa già.

Phone Link rappresenta una delle funzionalità più comode di Windows 11, permettendo di interagire con il proprio telefono senza interrompere il lavoro sul PC. Per chi è abituato a ricevere tutte le notifiche direttamente sul computer, dover tornare a controllare lo smartphone per alcune informazioni potrebbe essere un disagio, seppur limitato.

Resta da vedere se Google deciderà di rivedere questa politica in futuri aggiornamenti. Per ora, non ci sono indicazioni in tal senso, ma sarebbe utile per gli utenti che utilizzano Windows 11 e Android poter contare su un’integrazione senza restrizioni. Chi è colpito da questa limitazione può solo sperare che il feedback porti a un cambiamento o valutare alternative per migliorare l’integrazione tra i dispositivi.