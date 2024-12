Comino Grando H100: prestazioni AI elevate e raffreddamento liquido

Comino, specializzata in sistemi di raffreddamento a liquido, ha presentato il server Grando H100, una soluzione avanzata progettata per gestire carichi di lavoro intensivi come intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni (HPC).

Il Grando H100 è alimentato da un processore AMD Threadripper PRO 7995WX, con 96 core e 192 thread, basato sull'architettura Zen 4 di AMD. Questo processore supporta fino a 2 TB di memoria DDR5, garantendo una larghezza di banda elevata per le operazioni di calcolo più complesse e i flussi di dati su larga scala.

A completare il setup ci sono due GPU Nvidia H100 NVL, ciascuna con 94 GB di memoria, per un totale combinato di 188 GB di memoria GPU. Il sistema utilizza una scheda madre ASUS SAGE WRX90, che offre numerose corsie PCIe Gen5, garantendo piena compatibilità con GPU e dispositivi di archiviazione ad alta velocità.

Grazie alla combinazione di potenza di calcolo, memoria avanzata e raffreddamento a liquido, il Grando H100 si propone come una soluzione ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni computazionali, come l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale o l'elaborazione di simulazioni scientifiche complesse.

Una scelta eccellente per imprese e professionisti

Il server Grando H100 di Comino è progettato per garantire prestazioni termiche ottimali grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento a liquido. Questo include un water block centralizzato e raccordi a sgancio rapido, che semplificano la manutenzione e riducono al minimo il rischio di perdite. Il sistema garantisce stabilità anche sotto carichi di lavoro intensi, con un funzionamento più silenzioso rispetto alle soluzioni tradizionali. Per assicurare affidabilità a livello aziendale, il server è dotato di quattro alimentatori ridondanti da 1600 W ciascuno.

StorageReview, che aveva precedentemente testato una workstation di Comino con sei GPU RTX 4090, ha valutato il Grando H100 con risultati contrastanti. Il server si è distinto nei flussi di lavoro basati su intelligenza artificiale e nei carichi di lavoro intensivi sulla CPU. Nei test come il rendering multi-core di Blender, la compressione con 7-Zip e Y-Cruncher, ha superato facilmente i sistemi concorrenti. Tuttavia, nei benchmark di rendering tradizionali, come Luxmark e OctaneBench, il Grando H100 ha mostrato prestazioni inferiori rispetto a sistemi dotati di GPU più ottimizzate per quei compiti specifici.

Nella sua recensione, StorageReview ha concluso che il Grando H100 è una scelta eccellente per aziende e professionisti che cercano ottimizzazioni per l'intelligenza artificiale, compiti computazionali e affidabilità in ambienti esigenti. Il design unico e le innovazioni nel raffreddamento lo rendono particolarmente adatto a flussi di lavoro orientati all'intelligenza artificiale. Tuttavia, per chi si concentra sul rendering tradizionale, configurazioni alternative come il Grando Server con GPU RTX 4090 o sistemi dotati di RTX 6000 Ada potrebbero essere più adatte.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Resta attesa la recensione del Grando Server equipaggiato con otto GPU Nvidia RTX 5090, annunciato in precedenza da Comino e ora in fase di pre-ordine, anche se non sono ancora disponibili benchmark per questa configurazione.