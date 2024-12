Windows 11: suggerimenti migliorati nel menu Start, ma non convincono

Il pannello Consigliati del menu Start è stato migliorato durante i test

I tester di Windows 11 ricevono ora suggerimenti più pertinenti per i siti web

Microsoft ha chiarito di non avere intenzione di rimuovere questo pannello dal menu

Microsoft sta apportando modifiche significative a Windows 11, concentrandosi sul miglioramento dei suggerimenti nel menu Start e confermando che questa funzione continuerà a far parte del sistema operativo in futuro.

Gli utenti di Windows 11 conoscono bene la sezione "Consigliati" del menu Start, dove vengono mostrati app, file o siti web suggeriti, basati sull'attività recente o su potenziali necessità. Sebbene in passato alcune di queste raccomandazioni siano state criticate come veri e propri annunci pubblicitari, Microsoft sembra impegnata a rendere il sistema più utile e mirato.

Nella build di anteprima 22635.4655, disponibile nel canale Beta, Microsoft sta testando un filtro migliorato per i siti web consigliati nel menu Start. L'obiettivo è presentare suggerimenti più pertinenti, basati sulla cronologia di navigazione dell'utente. Questo aggiornamento arriva in risposta al feedback ricevuto dai tester di Windows 11.

Microsoft ha spiegato nel suo blog ufficiale che il nuovo sistema punta a "mostrare i siti di migliore qualità in base alla cronologia di navigazione dell'utente", migliorando così l'esperienza complessiva di utilizzo del menu Start.

Un'altra novità nella stessa build è il Microsoft Edge Game Assist, una funzione integrata nella barra di gioco. Questo strumento consente agli utenti di accedere a una mini versione di Edge direttamente all'interno del gioco, per leggere suggerimenti e guide senza dover interrompere l'azione con Alt-Tab. È una soluzione pensata per i giocatori che vogliono consultare rapidamente informazioni senza compromettere il ritmo del gioco.

Questi aggiornamenti dimostrano che Microsoft sta investendo nel miglioramento delle funzioni di Windows 11, ascoltando il feedback degli utenti e adattando il sistema operativo alle esigenze quotidiane e agli scenari di utilizzo moderni.

Analisi: I suggerimenti di Microsoft non vanno da nessuna parte

Secondo i test condotti da Windows Latest, i nuovi suggerimenti nel menu Start di Windows 11 sembrano essere più pertinenti e utili, rispettando le promesse di Microsoft. Questo rappresenta un miglioramento rispetto al passato, ma non è sufficiente per convincere chi non apprezza questa funzione integrata nel sistema operativo.

Per gli utenti che preferirebbero un menu Start completamente personalizzabile e privo di suggerimenti, Microsoft non sembra intenzionata a fare un passo indietro. Windows Latest ha confermato, dopo una domanda diretta, che Microsoft non ha intenzione di rimuovere il pannello "Consigliati". Al contrario, l'azienda sta lavorando per migliorare ulteriormente la funzione, con l'obiettivo di rendere più semplice trovare file, app e siti rilevanti.

Questa posizione non sorprende, considerando l'impegno di Microsoft nell'integrare funzionalità sempre più basate sull'intelligenza artificiale e sulla personalizzazione automatica. Tuttavia, resta il desiderio da parte di molti utenti di avere un controllo maggiore sull'aspetto e sulle funzioni del menu Start, per adattarlo meglio alle proprie preferenze e rimuovere ogni traccia di inviti a utilizzare prodotti Microsoft o siti web promossi.

La possibilità di scegliere come popolare il menu Start e di eliminare suggerimenti e raccomandazioni sarebbe un'opzione benvenuta per molti utenti, ma al momento questa libertà non sembra essere nei piani di Microsoft.