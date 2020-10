Surface Book 3: ecco le GPU anti MacBook Pro

Microsoft Surface Book 3 è in arrivo sul mercato e una nuova indiscrezione ha svelato quali potrebbero essere le credenziali riguardo le configurazioni grafiche che Microsoft ha deciso di contrapporre ai Macbook Pro della rivale Apple .

Qualche ora fa, una indiscrezione ha rivelato che Surface Book 3 monterà CPU Intel Ice Lake-U di decima generazione . I modelli da 13,5 pollici e 15 pollici saranno dotati di Core i7 con una velocità di clock base di 1,3 GHz . Non sono però state specificate quali saranno le caratteristiche in termini di opzioni grafiche, ma Roland Quandt, tipster hardware, ha rivelato quale scelta di GPU offrirà il 2 in 1 di Microsoft.

In un tweet, Quandt ha affermato che il modello più piccolo presenterà una GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q accoppiata con 4 GB di memoria GDDR5, mentre il modello Surface Book da 15 pollici monterà una più potente GTX 1660Ti Max-Q abbinata a 6 GB di memoria GDDR5.

Per i professionisti della grafica quelli che necessitano di ancora più potenza e sempre secondo Quandt, Microsoft renderà disponibile anche la possibilità di montare i processori grafici Quadro sul modello da 15 pollici con le specifiche più elevate (e ben 32GB di RAM), anche se i dettagli specifici di questa variante non sono ancora stati rivelati nello specifico.

Surface Book 3 13in: GTX 1650 w/ 4GB GDDR5Surface Book 3 15in: GTX 1660Ti w/ 6GB GDDR5Quadros on the 15 are coming, too, but no info on these yet.May 5, 2020

Più potenza

Non sappiamo molto altro su Surface Book 3, anche se le voci precedenti suggerivano che Microsoft, proprio come ha fatto con Surface Laptop 3 , stesse pianificando di offrire una variante AMD della macchina che in quel caso sfoggia una CPU Ryzen 4000 personalizzata con grafica Radeon RX Vega 11 integrata.

Una volta che sarà ufficiale, il Microsoft Surface Book 3, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere disponibile per l'acquisto oltre 1600 Euro per il modello da 13 pollici senza GPU dedicata, con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il modello con le specifiche più alte Core Surface Book da 15 pollici Microsoft, che è la versione che sarà probabilmente offerta con la grafica Quadro, costerà presumibilmente intorno ai 3400 Euro.

Surface Book 3 dovrebbe tra pochi giorni, insieme a un rinnovato modello di “Surface Dock” e “Surface Laptop Go” di seconda generazione.