Samsung Galaxy Unpacked: un leak svela i possibili prezzi e i modelli in arrivo

Ora che sappiamo con certezza la data dell'evento Samsung Galaxy Unpacked, che si terrà il prossimo 11 agosto, non ci resta che attendere la presentazione dei nuovi prodotti dell'azienda coreana.

Tuttavia, un nuovo leak ci ha dato una panoramica completa di quelli che potrebbero essere i prezzi dei nuovi dispositivi Samsung.

L'utente Reddit u/FragmentedChicken ha pubblicato una lista di prezzi condivisa da LambdaTek riferiti ai prodotti Samsung che dovrebbero essere presentati il prossimo 11 agosto. Ovviamente si tratta di un leak, quindi non ci sono certezze sulla veridicità dei prezzi, e anche se l'ipotesi fosse corretta Samsung

potrebbe decidere di effettuare delle modifiche nelle settimana che precedono l'evento Unpacked.

Fatte queste premesse, passiamo ai prezzi. Stando alla lista pubblicata da LambdaTEK, l'attesissimo Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe costare 1673,21€ nella variante da 256GB di storage e 1777,47€ nella variante da 512GB. Le colorazioni disponibili dovrebbero essere phantom black, phantom silver e phantom green.

Il prezzo, seppur inferiore, si avvicina molto a quello di Samsung Galaxy Z Fold 2, che al momento del lancio costava 2049,00€. Bisogna comunque tenere a mente che l'azienda tende ad arrotondare i suoi prezzi (come molti altri produttori) per ottenere delle cifre "pulite". Questo vuol dire che le cifre sopra indicate sono frutto di una conversione e differiscono certamente dal prezzo finale.

L'altro pieghevole Samsung, ovvero Galaxy Z Flip 3, dovrebbe partire da 975,04€ per la variante da 128GB e arrivare a 1025,95€ nella versione da 256GB. Sempre stando al leak, lo smartphone a conchiglia di Samsung verrà proposto nelle colorazioni nero, bianco, rosa chiaro, blu scuro, grigio, lavanda, crema e verde.

Se cosi fosse, Galaxy Z Flip 3 costerebbe molto meno di Samsung Galaxy Z Flip (che partiva da 1,300€) e di Z Flip 5G, che costava circa 100€ in più.

Previsioni sui prezzi: wearables e audio

In lista compaiono anche altri dispositivi Samsung che ci aspettiamo di vedere durante l'evento Unpacked.

Iniziamo dall'attesissimo Samsung Galaxy Watch 4, che nella lista pubblicata da LambdaTek viene indicato come Galaxy Watch 4 Classic e ha un prezzo di 256,46€ nella variante da 42mm con GPS integrato, mentre la versione 4G LTE dovrebbe costare 298,17€. Il più grande Galaxy Watch 4 da 46mm ha un prezzo di partenza di 379,02€ per la variante con GPS integrato, mentre la versione 4G LTE dovrebbe costare 419,46€. Stando al leak le colorazioni disponibili sono nero e argento

Il leaker fa riferimento a un altro smartwatch che viene indicato come Galaxy Watch 4, ma che dovrebbe essere la versione sportiva dell'orologio ed entrare a far parte della gamma "Active" (come Samsung Galaxy Watch Active 2). Il prezzo previsto è di 256,46€ per la variante da 40mm con GPS e 298,17€ per il modello 4G LTE. La versione da 44mm dovrebbe partire da 277,97€ per la variante GPS e costare circa 320€ in versione 4G LTE. Stando al leak le colorazioni disponibili saranno nero, argento, verde e pink gold.

Tra gli altri prodotti protagonisti del leak troviamo anche Samsung Galaxy Buds 2, con un prezzo indicato di 149,64€, che dovrebbero essere disponibili nei colori nero, viola, bianco e verde. Il prezzo, se venisse confermato, si porrebbe a metà tra Samsung Galaxy Buds Plus e Samsung Galaxy Buds Pro.

Anche se le cifre indicate dal leak non fossero esatte al centesimo, grazie ad esso possiamo farci un'idea di quali dispositivi verranno presentati all'evento Unpacked dell'11 agosto e dei loro possibili prezzi.

Fonte: Android Authority