Samsung Galaxy Tab S8, i render mostrano il design a 360 gradi

Samsung Galaxy Tab S8 è stato oggetto di un grande numero di leak tanto che, a due settimane dal lancio, rimangon ben pochi dubbi. Detto questo sono trapelati dei nuovi render che mostrano il modello di fascia bassa della gamma Galaxy Tab S8 in tutte le sue sfaccettature, confermando in gran parte le immagini circolate in precedenza.

Le foto sono state pubblicate da Evan Blass, che di recente ha anche pubblicato un post facente riferimento all'evento Galaxy Unpacked confermandone la data (9 febbraio). Durante l'Unpacked, oltre ai nuovi tablet Samsung, dovremmo assistere al lancio dei nuovi Samsung Galaxy S22.

Blass ha pubblicato il post sul suo account Twittert, ma trattandosi di un profilo privato se volete vedere i rendere di Galaxy Tab S8 dovrete seguire l'autore del post. Del resto, se avete già visto le immagini trapelate in precedenza non perdete tempo, non ci sono novità degne di nota.

Riassumendo, come il precedente Galaxy Tab S7, anche Galaxy Tab S8 dispone di un alloggio sul retro per ospitare la S Pen. Osservando i render si notano anche una porta USB-C, quattro griglie per le casse, due fotocamere sul retro e una selfie camera posta centralmente se si guarda il tablet orizzontalmente.

Sappiamo inoltre che i colori disponibili saranno grigio, bianco e rosa, anche se le varianti di fascia alta potrebbero avere qualche tinta esclusiva come avviene per gli smartphone.