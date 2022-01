Samsung Galaxy Tab S8, foto e specifiche svelate da un leak

Tutti gli indizi fanno pensare che la gamma Samsung Galaxy Tab S8 sia ormai prossima al lancio e grazie a un nuovo leak sappiamo praticamente tutto dei tre modelli che andranno a comporla.

Nel leak pubblicato da WinFuture, fonte generalmente molto affidabile, vengono specificati tutti i dettagli relativi all'hardware delle tre varianti di Samsung Galxy Tab S8 (Standard, Plus e Ultra), dal processore alla fotocamera.

Il sistema operativo, come ci aspettavamo, è Android 12; per quanto riguarda il processore Samsung ha scelto il recente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le dimensioni dei display dovrebbero essere rispettivamente di 11 pollici (Standard), 12.7 pollici (Plus) e 14.6 pollici (Ultra), mentre il comparto fotografico condiviso dalle tre varianti è composto da due lenti da 13MP e 6MP.

(Image credit: WinFuture)

Samsung Galaxy Tab S8: le specifiche

Sempre stando a WinFuture, le varianti Standard e Plus dispongono di 8GB di RAM e128GB o 256GB di spazio di archiviazione, mentre il modello Ultra dovrebbe avere 16GB di RAM e 512GB di storage.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe avere una fotocamera frontale più avanzata rispetto agli altri modelli. Guardando ai componenti sopraelencati sembra che quest'anno Samsung abbia voluto differenziare marcatamente il top di gamma dalle varianti più economiche.

Le immagini pubblicate da WinFuture non mostrano particolari differenze in termini di design e includono alcuni scatti della S Pen. A questo punto non rimane molto da scoprire sui nuovi tablet di fascia alta Samsung fatta eccezione per la data di uscita e il prezzo.