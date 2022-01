Australian Open 2022, come vederlo in streaming gratis

Australian Open 2022 in streaming Date: Lunedi 17 gennaio - Domenica 30 gennaio Orario d'inizio giornaliero: 01:00 Location: Melbourne Park, Victoria, Australia Live streaming: Dazn, Eurosport Player Streaming gratis su 9Gem con una VPN: prova NordVPN con il 68% di sconto

Una volta l'Australian Open veniva definito "Happy Slam", ma dopo le vicende che hanno coinvolto Novak Djokovic e le autorità australiane negli ultimi giorni tale soprannome suona un tantino fuori luogo.

Polemiche a parte, a Melbourne si stanno sfidando i migliori tennisti del mondo, tra cui gli italiani Sinner e Berrettini, che è entrato nella storia come primo tennista azzurro di sempre a raggiungere la semifinale all'Australian Open! In questo articolo vi spieghiamo come seguire tutti i match in streaming.

Gli Australian Open 2022 vengono trasmessi in diretta TV da Eurosport sui canali 210 e 211 di Sky e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. Chi è abbonato a Sky da più di un anno può guardare i match in diretta streaming su Sky Go.

Il primo Slam del 2022 è stato visibile anche su Discovery+, ma gli Australian Open non vengono trasmessi in diretta TV su Supertennis, Rete 8 o su Rai Sport.

Come guardare gli Australian Open in streaming gratis dall'Italia

Tutti i match del torneo si possono seguire gratuitamente sulla piattaforma streaming 9Now. Per effettuare l'accesso dovrete però utilizzare una VPN e collegarvi a un server Australiano (AU), per poi registrarvi al sito e accedere ai contenuti. La redazione di Techradar consiglia NordVPN, una delle migliori VPN in assoluto che al momento è disponibile con uno sconto del 68%. In alternativa vi consigliamo la nostra guida alle migliori VPN del 2022.

Se non volete sottoscrivere un abbonamento a DAZN oppure Discovery+, è possibile vedere gli Australian Open 2022 anche sulle piattaforme dedicate Australiane, a patto che superiate le limitazioni geografiche (geoblocking), usando una VPN.

Cosi facendo avrete accesso ai canali australiani, ma anche inglesi, francesi, tedeschi, e non solo. NordVPN offre server in ben 59 Paesi in tutto il mondo, Australia compresa.

In alternativa potete scegliere tra una delle migliori VPN e seguire gratuitamente gli Australian Open come e dove preferite.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.

NordVPN - la migliore VPN al mondo

Abbiamo testato le migliori VPN al momento e NordVPN è la nostra prima scelta, per via della velocità, della sua facilità d'uso e delle sue funzioni di sicurezza. Inoltre è compatibile con qualsiasi dispositivo di streaming disponibile, fra cui Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox e PlayStation, nonché dispositivi Android e Apple. La potete installare anche su un televisore con Android TV, e usarla per vedere contenuti in streaming. Al momento NordVPN è disponibile con uno sconto del 68%.

Come guardare gli Australian Open 2022 in streaming

Se volete guardare gli Australian Open in streaming, ci sono diverse opzioni per farlo. In primo luogo, ci sono un paio di piattaforme disponibili in Italia

Discovery Plus su Prime Video Se siete abbonati Amazon Prime, avete già Amazon Prime video nel vostro abbonamento. Potete aggiungere €7,99 e iscrivervi al canale Discovery+ "Intrattenimento + Sport". In questo modo potete vedere l'Australian Open 2022 in streaming comodamente a casa o sui vostri dispositivi mobile.

Australian Open 2022 su Dazn L'altra opzione per vedere l'Australian Open 2022 in streaming e Dazn. Potete abbonarvi a €29,99 al mese, ma avrete a disposizione moltissimi contenuti. Consigliatissimi se volete seguire il campionato di calcio.

Lunedì 17 gennaio - Primo turno del singolare maschile e femminile

Martedì 18 gennaio - primo turno del singolare maschile e femminile

Mercoledì 19 gennaio - secondo turno del singolare maschile e femminile

Giovedì 20 gennaio - secondo turno del singolare maschile e femminile

Venerdì 21 gennaio - terzo turno del singolare maschile e femminile

Sabato 22 gennaio - terzo turno del singolare maschile e femminile

Domenica, 23 gennaio - Singoli maschili e femminili degli ottavi di finale

Lunedì 24 gennaio - Singoli maschili e femminili degli ottavi di finale

Martedì 25 gennaio - quarti di finale del singolare maschile e femminile

Mercoledì 26 gennaio - Semifinali del singolo femminile e quarti di finale del singolo maschile

Giovedì 27 gennaio - Semifinali del singolo femminile e semifinali del singolo maschile

Venerdì 28 gennaio - Semifinali del singolo maschile

Sabato 29 gennaio - finale del singolare femminile

Domenica 30 gennaio - finale del singolare maschile

Australian Open 2022: i prossimi incontri

Quarti singolare maschile

Mercoledì 26 gennaio (orario italiano)

Sinner – Tsitsipas (3-6; 4-6; 2-6)

Auger-Aliassime – Medvedev (7-6; 6-3; 6-7; 5-7; 4-6)

Semifinali singolare maschile

Venerdì 28 gennaio (orario italiano)

Berrettini - Nadal, ore 4:30

Tsitsipas – Medvedev

Chi ha vinto più volte l'Australian Open?

Novak Djokovic. Il campione è al centro di una polemica che ha poco a che vedere con il tennis e lo sport in generale, e quest'anno non giocherà. Ma resta il tennista che ha vinto più volte l'Australian Open, con ben nove titoli.

Serena Williams è invece la giocatrice che ha accumulato più vittorie, e si è assicurata la Daphne Akhurst Memorial Cup ben sette volte. Dietro di lei Naomi Osaka e Victoria Azarenka, con due vittorie a testa.

Australian Open 2022, quanto si vince?

Il montepremi del 2022 ammonta a 75 milioni di dollari, il più alto di sempre. I vincitori del singolo porteranno a casa 4,4 milioni, mentre ai giocatori del doppio andranno 2,2 milioni di dollari.

Australian Open, formato e partite

Come in tutti i tornei Open, i maschili si giocano al meglio di cinque set. I femminili al meglio di tre set.