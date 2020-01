Samsung Galaxy Tab 6 5G è in arrivo, ma potreste non essere in grado di acquistarlo

Samsung ha appena confermato che nei prossimi mesi lancerà sul mercato un modello con connettività 5G della linea Samsung Galaxy Tab S6 .

Già oggetto di molti rumor, il Samsung Galaxy Tab S6 5G sarà molto probabilmente il primo tablet di sempre a supportare la connettività 5G, sempre se la concorrenza non faccia i salti mortali per arrivare prima.

La conferma arriva direttamente dal Samsung Blog Post : il lancio è attualmente previsto solamente in Corea del Sud e non abbiamo ancora conferme dalla casa produttrice sulla data di uscita, se non che il rilascio avverrà nel primo trimestre di quest’anno, quindi entro la fine di marzo.

Samsung non ha ancora detto se questo modello sarà disponibile in tutto il mondo, perciò l’azienda potrebbe decidere di limitarlo al solo mercato sudcoreano.

A oggi non è ancora stato specificato il costo, ma possiamo presumere che il prezzo sarà maggiore di quello di partenza del Galaxy Tab S6 (699,00€).

Si prevede che presenterà specifiche simili al modello precedente, quindi disporrà del chipset Qualcomm Snapdragon 855 con un minimo di 6GB di RAM e 128GB per lo storage.

È altrettanto probabile che integrerà lo schermo Super AMOLED da 10.5 pollici con risoluzione 1600 x 2560 già presente nel Galaxy TAB S6.

L’azienda sudcoreana potrebbe dare ulteriori informazioni sulla data di uscita nel corso del CES 2020 che si terrà la prossima settimana, o magari sarà presentato accanto al Samsung Galaxy S11 , che verrà probabilmente presentato a febbraio durante l’evento programmato dalla stessa Samsung o al MWC 2020 .

