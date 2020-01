Samsung Galaxy serie A: rivelati i nomi dei modelli del 2021

Alcuni dei telefoni Samsung più popolari fanno parte della serie Galaxy A; la gamma economica dell'azienda conta diversi dispositivi che la rendono una delle famiglie di telefoni più complete presenti sul mercato. Pare che la gamma di dispositivi Galaxy A di Samsung sia a buon punto, tanto che la società ha già registrato i loro nomi.

Questa notizia arriva dall'utente Twitter @_the_tech_guy , che ha pubblicato screengrab delle applicazioni dei marchi di nove telefoni Samsung Galaxy A; i nomi sono esattamente quelli che vi aspettereste se avete familiarità con la gamma.

I telefoni si chiameranno Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 e A92, con A12 come opzione più economica. Gli altri modelli subiranno un aumento graduale per quanto riguarda le specifiche (e il prezzo).

Lots of #Samsung Galaxy A series smartphones coming later in this year.A12,A22,A32,A42,A52,A62,A72,A82,A92 get trademark. pic.twitter.com/zhPda0Zig9January 1, 2020

Nel 2019, i telefoni Galaxy A sono stati lanciati con le etichette AX0, dalla A10 alla A90 , e la gamma 2020 con il nome AX1, è già presente sul mercato con i modelli A51 e A71 pubblicizzati in anteprima in alcune regioni. Ci aspettiamo di vedere di più delle ultime serie al CES 2020 o al MWC 2020 , le principali fiere tecnologiche che si terranno questo mese e a febbraio.

Vale la pena notare che nel 2019 il Galaxy A80 era abbastanza diverso dagli altri telefoni in commercio, mentre A90 era uno dei primi dispositivi ad avere l’accesso alla rete 5G. Non abbiamo ancora visto i modelli A81 e A91, quindi non sappiamo se Samsung farà lo stesso con i modelli 2020 ma è ragionevole supporre che utilizzerà politiche simili per le serie AX1 e AX2 che verranno commercializzate nel 2021.

Sembra che Samsung continuerà con la sua consueta denominazione anche nel 2021, anno in cui arriveranno sul mercato i telefoni AX2. Questo non sorprende, dal momento che non avrebbe senso cambiare denominazione dopo solo due serie; tuttavia la notizia è importante perché conferma che Samsung è già al lavoro su questi dispositivi.

Non sappiamo altro su questi telefoni ma vi aggiorneremo appena possibile, quindi rimanete sintonizzati su TechRadar per tutte le ultime notizie relative ai telefoni della serie Samsung Galaxy A.