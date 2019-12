Samsung Galaxy A71: lo smartphone di fascia media con fotocamera quadrupla

Il mese scorso vi abbiamo mostrato alcuni dei rendering riguardanti Galaxy A71, ma ora è ufficiale: Samsung ha presentato il suo nuovo medio di gamma Galaxy A71, con un display Infinity-O Super AMOLED da 6,7 ​​pollici (proprio come il Galaxy Note 10) e una fotocamera posteriore quadrupla, in formato domino, come riportato da SamMobile .

Galaxy A71, il fiore all'occhiello per quanto riguarda la fotocamera, è stato confermato insieme all'altro nuovo smartphone Samsung di fascia media, Galaxy A51, in occasione di un evento di lancio tenutosi in Vietnam alla fine della scorsa settimana.

Sia Galaxy A71 che Galaxy A51 saranno disponibili nelle colorazioni Prism Crush Black, Prism Silver, Prism Pink e Prism Blue.

Fotocamera e specifiche

Samsung Galaxy A71 vanta un sensore principale da 64 MP, f / 1.8, insieme a un sensore di profondità da 5 MP, un sensore da 5 MP per la fotografia macro e un obiettivo grandangolare da 12 MP. Samsung Galaxy A51 sarà equipaggiato con una configurazione quadrupla quasi identica al fratello maggiore, con un sensore principale meno performante da 48 MP. Nella parte frontale, entrambi i telefoni dispongono dello stesso sensore da 32 MP.

In termini di specifiche tecniche, Galaxy A71 monterà un processore Snapdragon 730 octa-core, 6/8 GB di RAM, 128 GB di memoria (con espansione microSD fino a 512 GB) e una batteria da 4.500 mAh con capacità di ricarica rapida fino a 25 W.

Galaxy A51 potrà invece fare affidamento su un processore Exynos 9611 octa-core, 4/6/8 GB di RAM, 64 / 128GB di memoria (con espansione microSD fino a 512 GB) e una batteria più piccola da 4.000 mAh con ricarica da 15W.

Prezzo e disponibilità

I preordini per Galaxy A51 per i clienti vietnamiti iniziano oggi (le spedizioni inizieranno subito dopo Natale) al prezzo di 7.990.000 VND (circa € 310 con il cambio attuale); per ora non abbiamo informazioni sulla disponibilità dello smartphone nel resto del mondo.

Per quanto riguarda Galaxy A71, non è stata dichiarata una data di rilascio, anche se prevediamo che sarà disponibile all'inizio del 2020. I prezzi ufficiali non sono ancora stati confermati, ma in India è possibile preordinarlo ad un prezzo di Rs. 36.999 (circa € 470 con il cambio attuale).

Qui sotto potete trovare lo spot pubblicitario realizzato da Samsung per l’aggiornamento e la presentazione dei nuovi Galaxy “A”, nel quale vengono sottolineati i suoi punti di forza: un fantastico display, un comparto fotografico di estrema qualità e una batteria dalla lunga durata.