Samsung Galaxy A71, le indiscrezioni indicano un display Infinity-O e ben 4 fotocamere

I nuovi smartphone Samsung di fascia stanno arrivando, la prima voce trapelata riguardava il Galaxy A51, ed ora vi riportiamo del Galaxy A71.

Samsung ha introdotto un nuovo schema di denominazione per i suoi smartphone di fascia media, i Samsung Galaxy A. I loro aggiornamenti minori hanno aggiunto un suffisso "s" mentre gli upgrade più importanti aggiungono un'unità al nome finale. Il Samsung Galaxy A71 subentra all'A70 e all'A70s, portando un nuovo design nella parte anteriore e aggiungendo una fotocamera nella parte posteriore.

(Image credit: OnLeaks)

Questi render sono stati condivisi da @ OnLeaks e ci danno una buona idea riguardo al nuovo Samsung Galaxy A71. Il cambiamento più evidente arriva con il display, in quanto sfoggia un display Infinity-O con foro centrale, rendendolo uno dei primi dispositivi dopo il Note10 con tale caratteristica. I suoi predecessori avevano una tacca a goccia tradizionale ed un display Infinity-U.

(Image credit: OnLeaks)

Ciò consente al display di raggiungere un rapporto schermo-corpo più elevato. Con 6,7 pollici, il Galaxy A71 vanta uno dei più grandi display su un dispositivo di fascia media. È probabile che sia presente anche uno scanner di impronte digitali in-display. L'altro cambiamento significativo arriva con le fotocamere.

Gli A70 hanno portato una fotocamera da 64 MP in questa gamma, e il Galaxy A71 aggiungerà un'altra fotocamera al mix, portando il totale a quattro. Seguirà un design simile agli M30 con una grande blocco fotografico posteriore, con i sensori disposti a L. Le immagini suggeriscono anche che il blocco fotografico sarà sbalzato rispetto al resto del corpo.

(Image credit: OnLeaks)

La parte inferiore ha una griglia per altoparlanti, una porta USB di tipo C e un jack per cuffie, mentre i restanti pulsanti si trovano sul bordo destro. Non conosciamo le specifiche interne del Galaxy A71, ma dovrebbero corrispondere o essere superiori a quelle degli A70.

Il Galaxy A70s è dotato del chipset Snapdragon 675 con 6 GB di RAM, una grande batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Era uno dei primi smartphone Samsung con un sensore principale da 64 MP, abbinato a un ultrawide e un sensore di profondità.