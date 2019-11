Samsung Galaxy A51: i nuovi render mostrano quattro fotocamere

Il Samsung Galaxy A51 è tornato in scena, questa volta grazie a nuove immagini di render. Samsung ha lavorato duramente quest'anno, destinando il suo budget e dedicandosi alla creazione di una serie di telefoni di fascia media. I telefoni Galaxy serie A hanno debuttato a febbraio 2019 e a settembre Galaxy A50s ha seguito il modello A50.

Solo una settimana fa, abbiamo parlato di un possibile successore dei Galaxy A50 e A50s e le nuove informazioni rispecchiano i leak e le voci sul Galaxy A51.

In una serie di render pubblicati da PriceBaba in collaborazione con OnLeaks, il Galaxy A51 esce allo scoperto con quattro fotocamere e uno schermo con foro per la fotocamera frontale. La fonte rileva inoltre che Samsung ha iniziato a produrre in serie il Galaxy A51 nella sua sede di Greater Noida, in India, e il telefono potrebbe raggiungere gli scaffali all'inizio del 2020.

Samsung Galaxy A51 sfoggia quattro fotocamere da 48MP

Samsung Galaxy A51: trapelate specifiche e funzionalità

Si prevede che il Samsung Galaxy A51 presenterà un piccolo foro per la fotocamera, posizionato al centro della parte superiore dello schermo. Il telefono ha uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici e un profilo sottile: misura 8,5 mm nel suo punto più spesso (bump della fotocamera).

Poiché il Galaxy A50s ha un sensore di impronte digitali sotto allo schermo, prevediamo che l'A51 ne segua l'esempio.

Dai render possiamo notare che il Galaxy A51 presenta quattro fotocamere sul retro assistite da un flash LED, alloggiato in un modulo rettangolare arrotondato. Si dice che la fotocamera principale utilizzi un sensore da 48 MP, seguito da un obiettivo grandangolare da 12 MP, una fotocamera da 12 MP con zoom ottico 2x e un sensore di profondità da 5 MP.

Il Galaxy A51 dovrebbe essere alimentato dal chipset Exynos 9611 dell’azienda sudcoreana, accoppiato a 4 GB di RAM e 64 GB/128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono è configurato per eseguire Samsung OneUI 2.0, basata su Android 10.

Ha una batteria da 4.000 mAh, che speriamo supporti la ricarica rapida come i modelli precedenti.