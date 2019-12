Samsung Galaxy A01, il più piccolo della serie A

Samsung ha presentato Galaxy A01, il modello che va ad aggiungere un elemento nella serie A del produttore coreano, in particolare si tratta di un dispositivo economico, ma dalla configurazione interessante.

Si conoscono molti dei dettagli tecnici riguardo l’A01, ma attualmente non ci sono ancora informazioni sull’eventuale prezzo di messa in vendita.

Il suo pezzo forte è lo schermo Infinity-V HD da 5,7” che offre la risoluzione 720p+ con angoli arrotondati. Galaxy A01 monterà un processore entry-level a 8 core che avrà a disposizione 2 GB di RAM. Saranno disponibili anche 16 GB di spazio totale per i dati, anche se quello utilizzabile dall’utente sarà probabilmente di poco più della metà a causa dello spazio necessario al sistema operativo Android. In ogni caso, lo spazio di archiviazione potrà venire esteso di massimo ulteriori 512GB tramite una card microSD, visto che il telefono monta lo slot di espansione apposito. A queste funzionalità si aggiungono il jack per cuffie tradizionale, da 3,5mm, il ricevitore radio e la batteria da 3000 mAh.

Samsung Galaxy A01 possiede anche due fotocamere posteriori, una da 13MP mentre l’altra è il sensore di profondità da 2MP. Ci sono ipotesi sulla possibilità che il telefono possa filmare in formato 1080p e non superiore, visto che si tratta di un modello budget.

Non ci sono notizie sulla possibilità di ricarica veloce, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo di ricevere altre informazioni in merito.