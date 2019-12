Samsung Galaxy S11 e Galaxy Fold 2, data di uscita confermata?

Abbiamo già parlare della data di uscita del Samsung Galaxy S11, e in particolare si è parlato del 18 e dell'11 febbraio. Secondo una delle voci più recenti, pare che la prima data sia quella corretta. E forse vedremo anche un altro smartphone quel giorno.

L'informazione arriva dal noto leaker @UniverseIce, secondo cui il Galaxy S11 potrebbe arrivare insieme al Samsung Galaxy Fold 2 il prossimo 18 febbraio a San Francisco, USA.

Se il 18 febbraio sarà confermato, significa solo pochi giorni prima del Mobile World Congress 2020, che inizia appunto il 24 febbraio. La conferenza catalana è stata spesso il teatro scelto da Samsung per presentare i suoi smartphone top di gamma.

L'undici febbraio sembra però una data più credibile, se non altro perché è lo stesso numero del Galaxy S11, ma a Samsung potrebbe fare comodo una settimana in più per prepararsi.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020.December 11, 2019

In ogni caso, ci aspettiamo che il Galaxy S11 sia effettivamente in vendita una settimana dopo la presentazione. Difficile fare previsioni per il Galaxy Fold 2, visto che per il primo modello ci sono voluti sei mesi.

Samsung Galaxy Fold 2, previsioni

Non ci sorprenderebbe se il Samsung Galaxy Fold 2 fosse presentato insieme al Galaxy S11, visto che il primo Fold fu annunciato insieme al Galaxy S10, nel 2019, ma finora non abbiamo sentito nulla che potrebbe confermare tale ipotesi.

Il nuovo smartphone pieghevole, si è detto, potrebbe avere un designa conchiglia. Quindi si piegherebbe in due con i modelli di un tempo, o come il RAZR 2019, mentre il Fold ha una piegatura verticale. Sarebbe un prodotto molto diverso dal primo Galaxy Fold.

Abbiamo avuto poche informazioni finora rispetto al primo Fold, quindi il Fold 2 è ancora in gran parte un mistero. Ne sapremo di più a febbraio (il 18 oppure l'11), ma continuate a seguire TechRadar per restare aggiornati.