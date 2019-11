Samsung Galaxy A90 5G, smartphone 5G per tutte le tasche

Dopo che ieri sono emersi alcuni dettagli non ufficiali sul Galaxy A90 5G, Samsung ha confermato che il suo terzo smartphone 5G non sarà un costoso top di gamma, ma piuttosto uno smartphone di fascia media.

Il Galaxy A90 5G segue dunque il Galaxy S10 5G e il Galaxy Note 10 5G, e offrirà la connettività di nuova generazione a un prezzo sensibilmente più basso.

Samsung non ha rivelato i prezzi ufficiali, perché lo smartphone uscirà ufficialmente domani in Corea del Sud. Per ora si è parlato di circa 900mila KRW, grossomodo 700 euro. Qualsiasi sia il prezzo finale, il Galaxy A90 costerà senz'altro meno del Galaxy S10 5G.

Detto questo, si può rilevare anche che il prezzo di uno smartphone "di fascia media" è cambiato nel corso degli ultimi anni. Possiamo guardare per esempio al Galaxy A70 o al Galaxy A80, con quest'ultimo che è in effetti più vicino, per prezzo, alla fascia alta.

Considerando che il Galaxy A90G avrà il processore Qualcomm Snapdragon 855, il più recente e potente in circolazione, oltre a uno schermo FHD+ da 6,7" AMOLED, sarà con ogni probabilità lo smartphone di fascia media più costoso in circolazione. Ammesso che lo si possa ancora considerare parte di questa categoria.

(Image credit: Samsung)

Tra le altre caratteristiche del Samsung Galaxy A90 5G, c'è la tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, con ottica ultragrandangolare e sensore per la profondità.

La fotografia, come d'abitudine, sarà arricchita da diversi strumenti AI pensati per ottimizzare gli scatti. La fotocamera frontale ha un sensore da 32MP, anch'essa con varie ottimizzazioni software.

Samsung promette anche una modalità per i giochi chiamata Game Booster, 6GB o 8GB di RAM, 128GB di archiviazione, lettore microSD, batteria da 4.500 mAh con ricarica a 25 watt, sensore d'impronte integrato nello schermo, riconoscimento facciale e compatibilità con DeX.

Samsung ha annunciato che il Galaxy A90 5G sarà disponibile dal 4 settembre in Corea del Sud, nelle colorazioni bianco e nero. Successivamente il prodotto "si espanderà ad altri mercati", ma non si sa quando arriverà in Italia.