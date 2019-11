Galaxy A90 potrebbe essere il prossimo smartphone 5G di Samsung

Dopo il Samsung Galaxy S10 5G e il Galaxy Note 10 5G, sembra proprio che il prossimo smartphone 5G di Samsung sarà il Galaxy A90 5G, che sarebbe così il primo modello di fascia media 5G del produttore coreano.

La notizia arriva da Evan Blass, fonte affidabile, che ha postato diversi tweet con pubblicità di immagini e video riguardanti il Galaxy A90 5G.

Secondo queste pubblicità A90 sarebbe il prossimo modello top di Samsung e ne vengono mostrati anche diversi particolari.

Le pubblicità sono in classico stile Samsung, il che dovrebbe garantire per la loro autenticità. Anche se imitarle non è impossibile. Non è chiaro come Blass le abbia ottenute, ma è comunque bravo in queste cose..

Cosa possiamo intuire del Samsung Galaxy A90 5G?

Come design Samsung Galaxy A90 è simile agli altri modelli della serie Galaxy A tranne per la mancanza della fotocamera a scomparsa come nel A80.

Al suo posto dovrebbe esserci una combinazione di tre fotocamere di cui però non si conoscono le caratteristiche. In una delle pubblicità si vede una foto di paesaggio molto estesa che farebbe pensare a un obiettivo grandangolare.

Manca il sensore per le impronte e quindi A90 potrebbe avere la tecnologia di riconoscimento sotto il display e c'è un piccolo notch a goccia come in molti modelli della serie A.

Ad oggi il 5G per Samsung è solo nei modelli di fascia superiore e il fatto che venga inserito in uno della meno costosa Serie A indica che il produttore coreano vuole allargare l'offerta anche alla nuova tecnologia.

Abbiamo letto in precedenza che gli A90 avrebbero avuto uno speciale sistema di ricarica veloce e le foto di Blass lo confermano.

Non conosciamo invece la data di presentazione ed è strano visto che di A90 se ne parla dall'inizio del 2019 (anche se molte informazioni trapelate riguardavano in realtà A80).

Samsung ha appena presentato la linea Galaxy Note 10 così non ci aspettiamo presto nuovi annunci tranne che per il Galaxy Fold. Anche se poi sarebbe sempre possibile vedere lanciato A90 insieme al Fold!